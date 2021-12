Monserrat Olivier aclara el conflicto entre Yolanda Andrade y Laura Zapata; ¿hubo romance con Thalía?

Hace unas semanas Yolanda Andrade tuvo un "enfrentamiento" de dichos con Laura Zapata, luego de que se rumoró que la conductora de televisión habría sostenido una relación con Thalía, lo que provocó que la villana de las telenovelas negara la información. Ante esta situación, Monserrat Olivier salió a aclarar si hubo o no un romance.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la modelo dijo que su entrañable amiga a veces tiene comportamientos como los de un adulto mayor, ya que "no tiene filtro y dice la verdad", sin embargo, apoyó a Andrade ante la serie de acusaciones que han salido en los medios.

"Si la buscas, la encuentras, Yolanda últimamente después de todo lo que ha pasado, que ha sanado muchas cosas en ella misma, alcoholismo, etcétera, etcétera, a ella le ha dado por decir la verdad. A veces le digo que se pasa, que eso es para viejitos, que ya de plano no tienen filtros", señaló.

Olivier detalló que una vez que se entra al medio se sabe que habrá críticas, observaciones, chismes y trancazos, pero "cada quien se hace responsable de la situación".

Por ello mismo, negó que haya existido una relación entre Andrade y Thalía. "Eso nunca se dijo, ni nada, no entiendo ¿por qué metieron a Thalía en este rollo?, pero bueno".

Afirmó que desconoce el motivo por el que Zapata despotricó en contra de su amiga, por lo que propuso a los medios que se lo pregunten a la actriz.

"No tengo idea, creo que Laura Zapata, no sé… mira no sé, no sé qué haya hecho Yolanda en su vida o no, o en la otra o en la otra, pregúntenles a ellas", finalizó.

