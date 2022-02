“Probó de todo”, Montserrat Oliver revela detalles de su tórrido romance con Yolanda Andrade

Para nadie es un secreto que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tuvieron largo e intenso romance a principios de la década de los 2000, sin embargo, las conductoras pocas veces han hablado de ese polémico episodio de su vida, pero recientemente Montse sorprendió al revelar nuevos detalles de su amorío con su compañera de emisión.

Fue durante una entrevista para el programa “En estado inconveniente”, el cual conduce Jorge “El Burro” Van Ranking donde Montserrat Oliver estuvo como invitada para contar aspectos de su vida privada y profesional que muchos de sus seguidores no conocían y uno de los temas que se abordó fue el de su relación amorosa con su compañera de mil batallas en la televisión, Yolanda Andrade, por lo que la también actriz reveló cómo es que nació su amor.

Para iniciar el tema, Montserrat Oliver señaló que todo inició cuando ella estaba casada con un hombre, con quien las cosas no iban tan bien por lo que comenzaron a aparecer los problemas en su matrimonio y fue ahí donde apareció a escena Yolanda Andrade y la también productora señaló que gracias a la forma de tratarla pudo “enamorarse de su alma”.

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido, es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, recordó la titular del programa “Montse y Joe”.

Montserrat Oliver también reveló que hasta ese momento nunca había tenido una relación con otra mujer por lo que llegó a dudar en si continuaba o no con su amorío, pero señaló que terminó aceptando la situación y le dio vuelo a su romance.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinche vieja si no me gustan las mujeres? (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas”, señaló Oliver durante la charla con “El Burro”.

La también empresaria reveló que su romance con Yolanda Andrade, el cual duró alrededor de diez años, también tuvo diversos desencuentros, principalmente por las dudas entre ambas sobre su orientación sexual por lo que reveló que ambas llegaron a lastimarse por tener otras relaciones.

“Yo tenía muchas dudas, de hecho, alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, reveló.

Para finalizar, Montserrat Oliver recordó que su larga e intensa relación terminó debido los problemas de adicciones que tenía Yolanda Oliver en ese entonces y señaló que, aunque terminaron en malos términos continuaron juntas pues además de compartir proyectos laborales también tienen un gran amor en común.

“Diez años que adoré, que aprendí muchísimo con Yolanda, ella tenía que crecer en ciertos aspectos, bebía demasiado, no hay que juzgar… yo quería vivir, porque sentía que no había vivido. No acabamos en buen plan, te acabas odiando, pero teníamos un programa juntas. Pero hay un amor muy sincero entre nosotras, yo creo de otras vidas”, finalizó la conductora quien tras su romance inició otra relación con Bárbara Coppel para después conocer a su actual esposa Yaya Kosikova.

