HBO Max: La película protagonizada por Nicolas Cage te hará pensar en las predicciones sobre el mundo |TRÁILER

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, hemos hecho la selección de una producción cinematográfica llena de suspenso, ciencia-ficción y terror apocalíptico, la cual se ha posicionado incluso como una de las favoritas dentro de este rubro; fue protagonizada por el famoso actor estadounidense Nicolas Cage, quien ha participado en otras producciones tales como “La leyenda del tesoro”, “Contracara”, “Pig”, “El señor de la guerra” y “El peso de talento”, la cual tuvo lanzamiento este 2022.

¿De qué trata "Presagio"?

Esta nueva producción lleva por título “Knowing”, o en español “Presagio”, la cual tuvo lanzamiento en 2009 y tiene una duración de dos horas con un minuto; fue escrita Ryne Douglas Pearson, Juliet Snowden, Stiles White bajo la dirección de Alex Proyas.

La película se encuentra situada en el año 1959, e inicia en la escuela elemental William Dawes, en donde una profesora propone a todos sus estudiantes crear una cápsula del tiempo en donde por cincuenta años se guardarán diversos dibujos que realizararán con el tema “visión del futuro”.

Una película sobre el futuro

Luego de leer unas predicciones terribles en una cápsula del tiempo que escribió la pequeña Lucinda Embrey, un profesor de astronomía cree que su familia jugará un papel importante en unos eventos que están por suceder, pues descubre que la pequeña escribió una serie de números, los cuales podrían dar pie a diversos fenómenos relacionados con el fin del mundo.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha cinta alojada en HBO Max que contó también con las actuaciones de Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Tamara Donnellan, Brett Robson, Lara Robinson, y Nadia Townsend:

SIGUE LEYENDO:

La película más DESESPERANTE en HBO Max que te hará reflexionar en el valor de la familia |TRÁILER

La película en HBO Max que te hará ver el valor de los amigos desde una nueva perspectiva; no dejarás de reír | Tráiler

HFM