La película más DESESPERANTE en HBO Max que te hará reflexionar en el valor de la familia |TRÁILER

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, nos enfocaremos en una producción cinematográfica ideal para ver en compañía de tus seres queridos este primer fin de semana de julio, la cual fue protagonizada por Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, y Claire Geare.

¿De qué trata "Sin escape"?

Ahora a través de esta plataforma de streaming ha causado furor debido a que se trata de una cinta inspirada en hechos reales, y se trata de la cinta "Sin escape".

Esta producción corre bajo la dirección de John Erick Dowdle, misma que fue estrenada el 25 de septiembre de 2015 y ha causado furor dentro de HBO Max, pues es una cinta repleta de acción y suspenso, misma que promete elevar el ritmo cardiaco del espectador.

Una cinta conmovedora e intensa

Esta cinta sigue la historia de un hombre de negocios norteamericano, interpretado por Owen Wilson, quien se muda al sudeste de Asia con su esposa y dos hijas pequeñas.

Sin embargo, tras establecerse en su nueva casa, la familia se encuentran en medio de un violento golpe de estado, por lo que se verán forzados a encontrar una escapatoria a un grupo de civiles en rebelión que exige muerte a quienes no pertenezcan a su grupo.

