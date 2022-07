Toma aire antes de ver cómo lucía Gal Gadot cuando se consagró Miss Israel

Gal Gadot es una actriz, modelo y productora de origen israelí y que saltó a la fama por haber interpretado a la ‘Mujer Maravilla’ en DC Comics. Sin embargo, previo a llegar a Hollywood, participó de varios concursos de belleza y en las redes sociales se filtró una imagen de cuando compitió para ser Miss Israel 2004. En su cuenta de Instagram, se encarga de demostrar qué es una de las mujeres más lindas de todas con 37 años.

El primer papel internacional de Gal Gadot llegó en el año 2009 cuando interpretó a ‘Gisele Yashar’ en la película ‘Rápido y Furioso’, papel que continuó protagonizando en las siguientes entregas de la franquicia. Posteriormente, se convirtió en una súper héroe al encarnar a ‘Wonderwoman’ perteneciente a DC Comics donde adquirió mayor fama. En el año 2018, la revista Time incluyó a la actriz en su lista anual de 100 personas más influyentes del mundo y catalogada también como una de las mejores pagas de toda la industria del cine.

Gal Gadot, actriz y modelo. Fuente Instagram @gal_gadot

Por otro lado, y antes de convertirse en ‘Mujer Maravilla’, Gal Gadot fue una heroína en la realidad, debido a que fue soldado y representó a su país. Con tan solo 18 años, sirvió a Israel y aprendió a hacer maniobras tácticas, comenzó a manejar y manipular armas de fuego y defensa personal. Eso le sirvió para luego participar en películas de acción.

Gal Gadot, antes de tener más de 85 millones de seguidores en Instagram, fue participante de concursos de belleza y supo ser Miss Israel. Esto ocurrió en el año 2004, pero no logró ser finalista y no llegó a ser Miss Universo. Sin embargo, en una entrevista, la actriz reveló: “Sabía que no quería ganar Miss Universo, no era lo mío. Para una joven de 18 años parecía una responsabilidad”, dando a entender que perdió a propósito.

En relación a su etapa como concursante de belleza, Gadot aseguró: “Llegaba tarde a todos los ensayos y no usaba los vestidos adecuados para el desayuno. Recuerdo que me hicieron una pregunta del jurado y respondí que mi inglés no era tan bueno”. Luego, se convirtió en una destacada actriz.