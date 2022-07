Santiago es el décimo tercer expulsado en La Academia 20 años y los MEMES no lo perdonan

Como cada sábado en el concierto de La Academia 20 años hubo un nuevo expulsado, en esta ocasión le tocó a Santiago, quien alcanzó el mínimo de los votos y terminó por ser eliminado.

"La aventura de Santiago ha llegado a su fin en #LaAcademia, ¡él es el alumno expulsado de esta noche! ¡Nunca dejes de cantar!", fueron los deseos del reallity hacia el participante.

Esta vez, Santiago no logró convencer al público y en el concierto número 13 del show no alcanzó los votos requeridos para permanecer en la casa.

Santiago interpretó "Estos Celos" de Vicente Fernández y aunque la crítica de los jueces no fue tan mala como en otras ocasiones, resaltaron que le "faltaba mucho" por mostrar una mejor voz.

Lolita Cortés, le pidió que tomara en cuenta su salud antes que todo, pues a pesar de que en esta ocasión resaltó que mejoró y tuvo avances, reiteró que cuide su estado emocional.

Por su parte, Ana Barbara expresó que su espectáculo fue bueno y aunque reconoció que le falta capacidad vocal, "a mi si me gustas aquí" e indicó que sí lo ve cantando en el regional mexicano.

"No me gustó, no me transmitiste nada, se te ha requeteapapachado", dijo Horacio Villalobos quien además le adelantó que espera no verlo en la final.

En cuanto al juez de hierro, Arturo López Gavito, señaló que la primera vez que Santiago cantó en el escenario de La Academia lo hizo mejor que este sábado. Aseguró que le faltó fuerza y seguridad.

Laura G impacta con tres looks en La Academia

Debido a que esta semana Rubí dio positivo a Covid-19, el presentador de La Academia, Yahir se ausentó por lo que la encargada de suplir su puesto fue Laura G, quien aprovechó su estadía de este sábado en el reallity para usar tres cambios de outfit.

La joven madre y conductora, salió al foro con un look muy elegante, usando un vestido color verde bandera en su primer look, mientras que en el segundo optó por usar un vestido corto con tiras plateadas el cual la hacía ver como una de las chicas de la cinta Chicago.

En el tercer y último cambio usó un vestido amarillo con un hombro descubierto y un peinado hacia atrás, el cual ya se ha vuelto un clásico que aparenta la frescura como de haber tomado un baño.

Los mejores memes tras la expulsión de Santiago

La reacción del público se mostró de inmediato y por su puesto los mejores memes no se hicieron esperar y es que desde un inicio dio mucho de qué hablar, pues internautas lo etiquetaron como "el mirrey" del reallity, pero eso no fue todo, en otra ocasión se armó un escándalo cuando lo acusaron de estar montando una relación amorosa para ganarse al público.

El último de sus escándalos se vivió en el concierto de la semana pasada, cuando en pleno escenario comentó que se sentía mal y que le faltaba el aire, para que instantes después se desvaneciera en el suelo.

Por lo tanto, el décimo tercer eliminado resultó ser algo aparentemente bueno para la audiencia y así lo demostraron en decenas de memes que ya circulan en Twitter.

