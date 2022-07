Alexander Acha arremete contra "La Academia" por dietas intensas y presión extrema

“La Academia 20 años” una vez más es blanco de críticas y esta vez fue por la salud de los alumnos, pues los jueces destacaron que lucen cansados y con poca energía sobre el escenario. Al respecto, Alexander Acha exigió que la nutrióloga sea despedida ya que los mantiene con una dieta extrema.

Este domingo Eduardo fue trasladado de emergencia a un hospital luego de sufrir una crisis por estrés resultado de la presión, los desvelos y la dieta extrema que mantienen al interior de “La Academia”. Esto lo confirmó Zunio durante su visita a “Venga la Alegría fin de semana” donde habló de la llegada de una nutrióloga.

Te puede interesar: "La Academia": ELIMINADO confirma dietas estrictas y presión intensa tras hospitalización de Eduardo

"Es una dieta muy pesada para todo lo que tenemos que hacer dentro de 'La Academia' y a parte que había momentos que se extendían mucho otras cosas y no descansábamos como a la hora que era y terminábamos acostándonos 12 de la noche para levantarnos 6:30 de la mañana a hacer ejercicio, comer en realidad muy poco”, dijo.

Lo anterior de suma a lo sucedido durante el concierto de este domingo 24 de julio, cuando Santiago tuvo que ser atendido por paramédicos debido a que se sintió mal en plena presentación y durante las críticas de los jueces, quienes destacaron que lucían cansados y sin energía sobre el escenario.

Alexander Acha vs "La Academia"

En medio de la crítica Arturo López Gavito lanzó una pregunta a los jueces y ésta desató la molestia de Alexander Acha, quien arremetió contra “La Academia” y aseguró que es necesario quitar a la nutrióloga ya que los alumnos no la necesitan.

“Por qué van a estar cansados jóvenes que tienen un promedio de 20 años, cuál sería la razón de no vender a rendir al escenario y engalanar ‘La Academia’, por lo menos hacer un esfuerzo para bailar. Por qué nos salimos todos del carril y nos tenemos que adaptar a las necesidades de los estudiantes cuando debería de ser al revés”, dijo el crítico.

Te puede interesar: Ana Bárbara se luce en con look rojo de cuero en "La Academia" | FOTO

De inmediato el cantante pidió la palabra y añadió que los alumnos no duermen los suficiente y sumado a ello la dieta los “tiene tronados”, por lo que su desempeño no ha sido el mismo mostrándose cansados y débiles.

“Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía. No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos (…) Yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados… Está su carrera de por medio”, arremetió.

SIGUE LEYENDO:

Vanessa Claudio, víctima de la delincuencia, denuncia el robo de una costosa propiedad

Arturo López Gavito debutó de joven en la TV y no fue en La Academia o MasterChef Celebrity: VIDEO

¡Hay tiro! Toñita propone pelea con Miriam Montemayor: "Un pago por evento estaría muy bueno"