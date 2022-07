"La Academia": ELIMINADO confirma dietas estrictas y presión intensa tras hospitalización de Eduardo

El estado de salud de Eduardo, uno de los concursantes de "La Academia", ha despertado la preocupación de los espectadores del programa, así como algunos de los eliminados de esta generación, pues este domingo sufrió una crisis de estrés acumulado en la que no sólo fue atendido por paramédicos en las instalaciones de la casa en la que habita junto al resto de sus compañeros, sino que incluyo fue trasladado a un hospital para su valoración.

De acuerdo con un tuit que compartió la cuenta oficial de "La Academia", Eduardo presenta náuseas, contractura muscular y tensión en su cuerpo; mientras que los paramédicos destacaron que "sus signos vitales están bien y su presión estable"; sin embargo, la noticia no fue tomada nada bien en redes sociales, donde los internautas acusaron que además de la presión a la que él y otros concursantes están sometidos para permanecer en el programa, también tienen que enfrentarse a "dietas estrictas", algo que uno de los eliminados confirmó.

"Ya quítenles esa dieta que lo único que hace es que se sientan mal y baja su rendimiento tanto físico como emocional", "quítenles YA esa dieta pedorra", "en que momento se les ocurre ponerlos a dieta con todo el estrés que manejan #LaAcademia", "deja tu la dieta, ellos desde el día 1 reportan que las porciones son muy pequeñas y luego se tienen que andar compartiendo la carne" y "más vale que quiten esa dieta. Ya varios académicos se han sentido mal", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Así trasladaron a Eduardo al hospital. (Foto: Captura de pantalla)

Zunio, eliminado de "La Academia" afirma que la dieta es extrema

Tras darse a conocer el delicado estado de salud de Eduardo, en el programa "Venga La Alegría Fin de Semana" tuvieron como invitado a Zunio, que el pasado mes de junio se convirtió en el tercero de los eliminados del reality, quien confirmó las especulaciones que se presentaron este domingo en redes sociales.

Pues según sus declaraciones, además de la presión constante para dar lo mejor se sí mismos, también tienen que llevar un estilo de vida en el que los desvelos, el ejercicio y las dietas extremas son constantes y dan mucho de qué hablar, lo que ya desató la molestia de los espectadores.

"Yo creo que esta semana nos jugó bastante el hecho de esta presión de que llegó la nutricionista y la dieta", dijo.

Claro que las dietas no son nada nuevo, pues incluso antes que Zunio fuera eliminado, las porciones que se les daban de comer a los concursantes eran muy limitadas y no dudó en recordarlo al visitar el foro del matutino; sin embargo, uno de los conductores recordó que "esta semana entraron a una dieta estricta la mayoría de los académicos", por lo que no dudó en cuestionar al cantante si atribuye "a que esto sea parte del desvanecimiento de Eduardo".

En ese sentido, el eliminado ecuatoriano destacó un "yo creo que sí" y explicó todas las razones por las que no lo dudaría y es que la alimentación es muy limitada, además que se acompaña por otros grandes esfuerzos que realizan todos los días.

"Es una dieta muy pesada para todo lo que tenemos que hacer dentro de 'La Academia' y a parte que había momentos que se extendían mucho otras cosas y no descansábamos como a la hora que era y terminábamos acostándonos 12 de la noche para levantarnos 6:30 de la mañana a hacer ejercicio, comer en realidad muy poco", dijo,.

Por supuesto, su declaración trajo enfado a los fans del programa, pues según detalló, cada una de las dietas era personalizada y quienes se llevaron la peor parte fueron él y Eduardo, quien este domingo fue hospitalizado a causa de una crisis de estrés acumulado. "La dieta con Eduardo y conmigo fue más estricta que con el resto. Entonces yo creo que sí afecta eso y mucho", indicó.

Cabe destacar que hasta el momento "La Academia" no compartido más detalles del estado de salud de Eduardo, ni se tiene conocimiento si podrá o no reponerse a tiempo para subir al escenario esta noche y presumir sus avances de la semana con el concierto número 13. A pesar de ello, Zunio destacó que su compañero "ha salido de muchas cosas", por lo que no duda que se recupere para regresar al reality.

"Es muy comprometido con todo lo que hace y él, te lo prometo, es capaz de recuperarse como sea para cantar esta noche. No estaría bien, de cierta forma, porque lo primero es su salud, pero es muy entregado a lo que hace y a la gente que lo apoya", concluyó.

