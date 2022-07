Andrea Legarreta es la más bella del programa Hoy; presume cuerpazo con arriesgado escote | FOTO

Nuevamente, la guapa conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de robar miradas en Instagram al compartir varias fotografías presumiendo su envidiable figura en un look que dejó poco o nada a la imaginación.

Gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora de Televisa, la también actriz puede presumir que es una de las estrellas más queridas en la industria, por lo que prácticamente todo lo que hace y dice roba reflectores; fue precisamente esto lo que sucedió con una de sus recientes apariciones en Instagram.

Andrea Legarreta presume cuerpazo en arriesgado escote

Hace unos días, Televisa dio un contundente golpe a la competencia con el estreno del programa ¿Quién es el bueno?, conducido por el famoso comediante, Facundo. Una de las invitadas al primer programa fue ni más ni menos que la conductora favorita del programa Hoy.

En este sentido, los fans del programa quedaron sorprendidos al observar que Andrea Legarreta inauguró el programa de la mejor manera ya que se lució con un espectacular ouitfit que resaltó cada una de sus curvas, demostrando que a sus 51 años se mantiene más hermosa que nunca.

Resulta que durante la transmisión La Jueza de Caramelo -apodo que adoptó en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy- derrochó belleza con un entallado conjunto en color blanco que complementó con una blusa en tonos oscuros. Todos dijeron que le quedó a la medida.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

Como era de esperarse, los internautas no tuvieron otra opción más que rendirse ante el look de Andrea Legarreta ya que aseguraron que su look fue bastante arriesgado pues tiene un pronunciado escote que resaltó su figura y belleza. Hasta el momento la publicación tiene más de cinco mil me gusta y un sin fin de comentarios.

Foto: Instagram/@andrealegarreta

