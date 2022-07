VIDEO: Jin de BTS preocupa a sus fans por supuesto ataque de ansiedad

Jin, integrante de BTS, encendió las alarmas entre sus fans hace unos días. El idol asisitó al estrenó de una película coreana y desfiló por la alfombra roja. Esta sería su primera actividad en solitario, mientras que emociona a sus fans por su posible debut como actor de doramas.

Aunque debido a su agenda, el grupo no puede asistir a eventos, en esta ocasión Jin se dio cita para ver la premiere, sorprendido de la gran cantidad de fans que asistieron al lugar. Sin embargo, en redes sociales ha circulado un video que ha alarmado a sus fans por su posible estado de salud.

A pesar de la fama de BTS, los integrantes han lidiado con ciertos problemas de salud mental, como la depresión, al parecer, el mayor de todos también sufre de malestares debido a la gran cantidad de gente con la que tiene que enfrentarse en público. ¿Qué fue lo que le pasó?

¿Qué le pasó a Jin de BTS?

Las fans lograron captar al integrante de BTS dentro de la premiere de la película "Emergency Declaration". Aunque iba acompañado de su staff, al parecer se sintió mal en algún momento de la noche, pues se ve aislado en una esquina del lugar. También se aprecia en los videos que se da unos golpecitos en el pecho y termina por tomarse una pastilla.

Sin que hasta ahora se conozca qué tipo de medicamento era, algunas creen que pudo haber sufrido un ataque de ansiedad durante el evento y sus fans aseguran que podría sufrir algún tipo de ansiedad social.

Esta no es la primera vez que Jin revela que no se siente cómodo entre tanta gente, en un video de BTS, el idol reveló que se siente incómodo al conocer gente nueva mientras se preparaban para un meet & great con las fans. Algunas compartieron mensajes esperando que no sea nada grave, otras explicaron que pueden entender el tipo de ansiedad que padece.

