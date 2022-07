Paola Rojas cautiva con coqueto baile en ajustado pantalón de talle alto | VIDEO

Paola Rojas no sólo es un ícono de moda para muchas mujeres, ahora también es una inspiración de buena actitud, pues en sus redes sociales se ha dejado ver presumiendo sus mejores pasos, como lo hizo este jueves un con coqueto baile junto a un famoso actor, luciendo un ajustado pantalón de talle alto ideal para estilizar la figura.

La titular del noticiero "Al aire con Paola Rojas" tiene 45 años y además de su gran fama en la televisión, ha logrado convertirse en una de las favoritas en redes, pues tan sólo en Instagram es seguida por 1.8 millones de fans, con quienes comparte sus mejores looks y ahora sus habilidades en el baile.

Paola Rojas cautiva en ajustado pantalón

La presentadora se lució con sus fans en televisión e Instagram con un look perfecto para mujeres de todas las edades, pues presumió un atuendo en color negro, tono preferido por adelgazar la silueta, en el que combinó un pantalón a la cintura con una blusa de solapas estilo smoking.

Paola Rojas impone estilo con sus elegantes looks. Foto: IG @paolarojas

La guapa conductora, que inició su carrera en los medios en la radiodifusora Vox F.M., donde compartió micrófonos con el periodista Ricardo Rocha, hoy ya es una de las más reconocidas en la televisión y cada día suma más seguidores a quienes conquista con su elegancia y porte.

Así lo confirmó con el atuendo negro que lució en el noticiero que conduce desde hace varios años, pues sin duda derrocho estilo, al lucir su esbelta y curvilínea figura en un pantalón de talle alto, un tipo de prenda que es el preferida de muchas por ser ideal para acentuar la cintura.

Se luce con coqueto baile junto a Ricardo Margaleff

"Muchas gracias por acompañarme. Gracias @ricardomargaleff por llevarnos la buena noticia de tu nuevo programa y por ponerme a bailar", escribió Paola para acompañar la publicación en la que dejó ver fotografías de su elegante look y un video en el que baila junto al actor Ricardo Margaleff.

Paola agradeció a Ricardo Margaleff por el baile. Foto: IG @paolarojas

En respuesta a la publicación de Rojas, el ex integrante de "Me Caigo de Risa", que está por estrenar el spin off de "Una Familia de Diez", junto a Daniela Luján, llamado "¿Tu crees?", agradeció a la periodista con las siguientes palabras: "Muchas gracias a ti!!! por tu consejo y sobre todo buena vibra!!!".

En el video que compartió Paola en su cuenta de Instagram, y que ha recibido miles de "likes", se le puede ver haciendo una coreografía junto al talentoso comediante, quien al igual que la presentadora se lució con un elegante look, pues portó un traje azul con camisa blanca.

MIRA EL VIDEO: