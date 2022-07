Barack Obama se declara fan de Rosalía; esta es su canción favorita para el verano

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió en sus redes sociales una lista con las canciones y artistas que más ha escuchado durante este verano, entre ellos destaca Rosalía de quien recalcó ser fan.

El pasado martes el exmandatario de Estados Unidos compartió el listado de canciones que destacan entre sus favoritas esta temporada con una selección variada de ritmos que van del pop al rap y pasando por el reguetón, incluyendo así a artistas latinos.

Te puede interesar: ¿Rosalía y Rauw Alejandro están comprometidos? FOTO de la pareja levanta sospechas

La canción “Saoko” de Rosalía se encuentra entre sus favoritas, aunque esta no es la primera vez que el expresidente se declara fan de la artista española, pues en 2019 en una publicación similar “Con altura” ocupó el lugar 31.

“Cada año me emociona compartir mi lista de canciones de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas gracias a vuestras respuestas. Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos”, compartió Barack Obama en sus redes sociales.

Playlist de Barack Obama

Además de la cantante española Rosalía, el expresidente expresó su gusto por los ritmos latinos con otros temas como “Ojitos bonitos” que Bad Bunny lanzó recientemente en colaboración con la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

También destaca “Tamagotchi” con la que el canautor mexicano Omar Apollo participó junto a C. Tangana en su último disco. Beyoncé, con “Break my Soul” y Harry Styles con “Music for a Sushi Restaurant” también se encuentran en la playlist del expresidnete.

Te puede interesar: Thalía: Así fue el día que sacó a bailar a Barack Obama enfrente de su esposa

Barack Obama también compartió su selección de libros para el verano y entre sus autores favoritos destacó la mexicana Silvia Moreno García con “La noche era de terciopelo”, que fue nombrado como una de las mejores novelas de 2021 por The New York Times Book Review.

SIGUE LEYENDO:

"Como empezó, como va": revelan increíble foto de los inicios de Michelle y Barack Obama

Rosalía da clases de moda en minifalda negra y camisa al estilo colegiala | FOTOS

Rosalía y C Tangana: Así fue la INTENSA historia de amor entre los famosos cantantes españoles