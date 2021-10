"Como empezó, como va": revelan increíble foto de los inicios de Michelle y Barack Obama

En redes sociales se compartió una imagen de cómo empezó y cómo va la relación de Michelle y Barack Obama.

La ex pareja presidencial de Estados Unidos cumple este 3 de octubre 29 años de aniversario y tanto Barack como Michelle dedicaron un mensaje para su pareja que conmemora un año más juntos desde que se conocieron.

El presidente número 44 de la unión americana publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de ellos sentados en un sillón marrón al lado de otra fotografía donde la pareja está de espaldas mientras Barack sostiene de la cintura a Michelle donde ambos ven hacia el exterior de una ventana.

En el mensaje de la red social, el ex presidente Obama señaló:

“Feliz aniversario, Miche! Durante los últimos 29 años, me encantó llegar a conocerte no solo como hija del South Side, sino como madre, abogada, ejecutiva, autora, Primera Dama y mi mejor amiga. No puedo imaginar la vida sin ti”.

Así luce la foto de los inicios de los Obama

Por su parte, Michelle Obama dedicó algunas palabras a su esposo desde su cuenta de Instagram donde publicó la fotografía de ambos cuando eran jóvenes.

En el mensaje, Michelle le dedicó a Barack:

“Como empezó y como va. Feliz aniversario Barack, ¡te quiero!"

La respuesta de los seguidores de la pareja no se hicieron esperar, los cuales calificaron como el “rey y la reina” a los expresidenciales y demás muestras de cariño deseándoles un muy feliz aniversario.

En la imagen, se ve a los Obama sentados en un sofa de color azul con Michelle vestida con una falda blanca y una blusa morada y con su cabello corto, mientras que Barack lleva puesta una camisa blanca con rayas verticales con un pantalón azul marino.

El antes y el después de Barack y Michelle Obama. Foto: Instagram

RMG