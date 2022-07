El cantautor chileno Fernando Milagros trae a CDMX su música con sonidos indígenas latinoamericanos

El cantante chileno Fernando Milagros se encuentra ofreciendo diversos conciertos a nivel internacional, esto con el objetivo de difundir el adelanto de tres canciones que forman parte de su nuevo material discográfico “Obsydiana”, mismo que estará disponible a partir del próximo 7 de octubre.

Como parte de su agenda, el músico prepara una presentación muy especial para todos sus fanáticos en México, y luego de presentarse en Oaxaca, Milagros llegará este 27 de julio a la Ciudad de México, específicamente en el Foro Indie Rocks.

Durante la charla, el chileno reveló que su concierto contará con la participación especial de Ángel de la Guarda, el invitado del show y agregó que se encuentra en una creativa etapa de su carrera luego de enfrentar el encierro por la crisis sanitaria.

Durante la entrevista Fernando Milagros recordó sus inicios y aseguró que comenzó en el teatro trabajando en la parte musical, pues desde joven tuvo proclividad por la música y las artes.

“Decidí salirme un poco del teatro y empecé a producir mi propia música, todo comenzó a darse de manera automática, mis canciones comenzaron a gustarle a la gente y me dí cuenta que disfrutaba más ser músico que ser escenógrafo, así que me entregué de llenó a la música y este ha sido un camino maravilloso que me ha llevado incluso a conocer la Antártida”, recordó el artista independiente de 42 años.