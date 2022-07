“La Academia 20 años”: Exhiben a la ‘nutrióloga’ y revelan su verdadera profesión

“La Academia 20 años” sigue siendo motivo de controversia y esta vez fue la salud de los alumnos lo que provocó que la nutrióloga fuera exhibida en redes sociales, pues se dio a conocer que no cuenta con la preparación para cuidar la alimentación de los participantes y que su profesión es otra muy diferente.

Durante el concierto del pasado domingo los jueces señalaron la falta de energía en los alumnos asegurando que algunos lucían pálidos y cansados. Eduardo fue hospitalizado ese mismo día debido a una crisis de estrés y Santiago se desmayó luego de su presentación.

Te puede interesar: "Ni me importa": Arturo López Gavito critica fatiga física en "La Academia" por dietas extremas

El director, Alexander Acha, fue cuestionado al respecto por los jueces y argumentó que todo se trataba de la nutrióloga y el nuevo régimen alimenticio que había implementado con los alumnos días antes que los mantenía bajos de energía, por lo que exigió que fuera retirada de sus funciones.

La nutrióloga, Montserrat Graciela Barojas Curiel, se defendió en redes sociales y compartió un video donde culpa a la producción de la salud de los alumnos, pues aseguró que no cuenta con el presupuesto suficiente para darles alimentos de buena calidad y con las porciones que necesitan.

"Que por mí esta semana no rindieron, ¡por Dios! No les alcanza ni para que compren la proteína. Creo que fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, cacahuates…”, dijo Barojas y aseguró que no era necesario que la despidieran ya que no tenía pensado volver al programa luego de las declaraciones en su contra.

¿No es nutrióloga?

Tras lo sucedido “La Academia” dio a conocer en un comunicado a través de sus redes sociales que todos los concursantes del reality show fueron trasladaos a un hospital para valoración médica, esto luego de que Andrés, Santiago y Rubí externaron malestar.

Debido a la polémica que se generó sobre la salud de los participantes los fans exhibieron la información profesional de la nutrióloga, descubriendo así que en 2018 fue parte del programa “Enamorándonos” donde estuvo relacionada con el amoroso José Carlos y llegaron al altar.

Te puede interesar: La Academia: trasladan al hospital a los alumnos del reality tras presentar complicaciones de salud

En aquel momento Montserrat Barojas se presentó como nutrióloga y desde que llegó a “La Academia” los fans han notado algunos errores en su forma de trabajo, pues aseguran que no usa los aparatos de manera correcta. Además, se difundió que no cuenta con una cédula profesional como nutricionista y en realidad es mercadóloga.

SIGUE LEYENDO:

Nutrióloga de "La Academia" responde a acusaciones tras ser despedida: "No les compraban comida"

“Es odiosa”: Pedrito Sola arremete contra Myriam Montemayor por su participación en “La Academia”

Alexander Acha arremete contra "La Academia" por dietas intensas y presión extrema