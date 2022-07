Nutrióloga de "La Academia" responde a acusaciones tras ser despedida: "No les compraban comida"

La polémica sigue en "La Academia" luego de la controversia generada durante el concierto del domingo pasado cuando varios alumnos demostraron no estar bien físicamente debido a la falta de energía, presuntamente por un reciente cambio en su dieta implementado por la nueva nutrióloga que les fue asignada.

Esto generó la inmediata reacción del director, Alexander Acha, quien aseguró que solo dos días atrás los alumnos se encontraban bien, por lo que pidió que la especialista, Montserrat Barojas, fuera removida de sus funciones. Solo horas después, y tras un intenso debate generado por las especulaciones en redes sociales, la nutrióloga decidió salir a dar su versión de los hechos.

Hay que recordar que el domingo pasado, durante el concierto, los alumnos lucían cansados, pálidos y hasta enfermos, e incluso uno de ellos se desvaneció en el escenario, lo que desató las alarmas entre los críticos y el propio director, Alexander Acha, quien aseguró que esta situación se pudo haber detonado luego del cambio en el régimen de alimentación que les impuso la nueva nutrióloga, ya que ahora llevaban una dieta tipo keto.

"No les compraban comida", asegura la nutrióloga de la Academia

Acha aseguró que los problemas físicos que ahora presentaban los alumnos no existían tan solo dos días atrás: “Hay una realidad que es urgente, les acaban de poner una nutrióloga que los tiene tronados; se sienten débiles, no les está funcionando la dieta… esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, todos están enfermos, todos están mal. Por favor, solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga”, declaró el intérprete de "Te Amo" el domingo pasado.

El debate en torno a este tema se extendió del escenario de "La Academia" hasta las redes sociales, en donde los seguidores de reality comenzaron a lanzar duros ataques contra Montserrat Barojas, la nutrióloga en cuestión, quien decidió romper el silencio y salió a defenderse de las acusaciones lanzadas en su contra.

Mediante una transmisión en vido que realizó desde su cuenta de Instagram, Barojas desmintió que el plan de alimentación que impuso fuera estricto y aseguró que la producción del reality no proveía a los alumnos de alimentos de buena calidad ni con las porciones que necesitaban: “No tenían dinero para comprarles más comida. Jamás les puse dieta keto, ni ayuno intermitente, jamás", declaró.

También destacó que luego de escuchar todo lo que se dijo en el concierto pasado, ella decidió no volver al proyecto, no sin antes señalas que durante el tiempo que estuvo con los participantes fue cuando mejor se alimentaron: "Que por mi esta semana no rindieron, ¡por Dios! No les alcanza ni para que compren la proteína. Creo que fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, cacahuates,” señaló.

