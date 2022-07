“Es odiosa”: Pedrito Sola arremete contra Myriam Montemayor por su participación en “La Academia”

Myriam Montemayor ha desatado críticas por su participación como madrina de la nueva generación de "La Academia" y esta vez Pedrito Sola se sumó a los comentarios negativos, pues el conductor externó su descontento con el papel de la cantante en el reality show tachándola de "odiosa".

La interpretación de los alumnos en el concierto de este domingo 24 de julio se vio apocada por una serie de escándalos, entre ellos la salida de Rubí por la que Ana Bárbara y Myriam Montemayor rompieron en llanto rogándole a la participante que continuara en “La Academia”.

“Querida Rubí, quería decirte que esta carrera no es de rápidez, sino de resistencia. Quiero decirte que no te rindas, que las alas son tuyas (…) Que nadie corte tus hermosas alas, úsalas para volar, úsalas para el dolor, para sacar fortaleza. Todas las veces que te digan que no diles ‘vean cómo lo hago’ y que todo eso te haga más fuerte”, dijo Myriam Montemayor.

Myriam Montemayor recibe crítica por su papel en "La Academia". Foto: Instagram @myriammontecruz_

Pedrito Sola vs Myriam Montemayor

Durante la emisión de este lunes en “Ventaneando” los conductores se lanzaron contra “La Academia” y Pati Chapoy calificó como “horrorosa” la presentación de algunos alumnos, así como la escenografía al asegurar que era extravagante.

En medio de las críticas Pedrito Sola arremetió contra Myriam y la tachó de “odiosa”, momento en que intervino Pati Chapoy revelando que fue bueno no haberla visto en pantalla: “Que bueno que no la vi porque sino pateo la tele”.

Myriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de "La Academia" y, por ello, fue elegida como la madrina para el 20 aniversario del reality show; sin embargo, su participación no ha sido bien recibida por el público y otros famosos dando lugar un sinfín de rumores.

Algunos de sus excompañeros han revelado no tener una buena relación con Myriam Montemayor, al mismo tiempo surgieron rumores de que la ausencia de exparticipantes como Raúl Sandoval, Víctor García y Toñita en el programa actual se debería a una condición de la cantante para ser parte del proyecto.

