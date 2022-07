"Ni me importa": Arturo López Gavito critica fatiga física en "La Academia" por dietas extremas

El cansancio, estrés y una mala alimentación han pasado factura a los alumnos en “La Academia” por lo que su desempeño no ha sido el ideal sobre el escenario, ante esto Arturo López Gavito arremetió en su contra y aseguró que nada de eso importa ya que algunos de los participantes dieron lo mejor de sí pese a la dieta extrema que llevan.

Eduardo fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir una crisis por estrés resultado de la presión, los desvelos y la dieta extrema que mantienen en el reality show. Algo que sucedió con Santiago durante el concierto este domingo, pues se desvaneció tras su presentación y en medio de las criticas.

Te puede interesar: Alexander Acha arremete contra "La Academia" por dietas intensas y presión extrema

Al respecto, Arturo López Gavito cuestionó el cansancio y debilidad de los alumnos destacando que todos son muy jóvenes. Motivo por el que el director, Alexander Acha, intervino asegurando que se trataba de la dieta de una nueva nutrióloga, por lo que exigió que fuera despedida.

“Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía. No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos (…) Yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados… Está su carrera de por medio”, dijo.

Gavito arremete contra los alumnos

Tras la presentación de Cesia el “juez de hierro” pidió la palabra y aseguró que el tema de la dieta y la fatiga de los alumnos es algo que no se habla sobre el escenario, donde algunos de ellos se llevaron las palmas y buenas críticas debido a su impactante interpretación este domingo.

“Este programa es un programa donde uno viene a cantar, a bailar y viene a mostrarse en el escenario como es. Todos entran exactamente iguales, con las mismas posibilidades y a lo largo de cada uno de los conciertos van destacando y lo van haciendo mejor. A mí no me interesa si hay nutrióloga, si hay preparador físico, si hay profesores de expresión corporal… Todo eso no lo sé, no lo veo, ni me importa, a mí me toca hablar de las presentaciones”, aseguró.

Te puede interesar: "Tengo pruebas": Nutrióloga de "La Academia" niega que su dieta afectará a los alumnos

El crítico musical aseguró que no importa cómo se encuentre en alumno al momento de su interpretación, pues mientras algunos argumentaron que lo hicieron mal por su estado anímico otros, como Cesia, superaron a muchos de sus compañeros y mencionó una vez más a Rubí, quien finalmente decidió permanecer en la competencia.

"También está sujeta a un proceso de nutrición que inocentes muchachos los tiene desvalidos y hay que darles respiración de boca a boca. Yo lo que digo es muy fácil: aquí gana el mejor, no el que más lástima siente por la gente y ojalá la gente también lo entienda", añadió.

SIGUE LEYENDO:

Entre lágrimas, Myriam Montemayor ruega a Rubí no salir de "La Academia"

“La Academia 20 años”: Vanessa Claudio cautiva con brillante vestido de transparencias | VIDEO

Ana Bárbara se luce en con look rojo de cuero en "La Academia" | FOTO