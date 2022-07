Entre lágrimas, Myriam Montemayor ruega a Rubí no salir de "La Academia"

Rubí Ibarra ha sido blanco de controversia desde el primer concierto en "La Academia" debido a las fuertes críticas que ha recibido, pero esta vez explotó y entre lágrimas le externó a sus compañeros sus deseos de abandonar el reality show, por lo que Myriam Montemayor le pidió reconsiderar su decisión.

La joven, que alcanzó la fama en redes sociales tras la masiva invitación a su fiesta de XV años, ha recibido fuertes críticas debido a su desempeño sobre el escenario y aunque hasta el momento mantenía hermética su opinión al respecto finalmente se quebró con sus compañeros y dijo querer salir de “La Academia”.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto, y otra cosa es que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué tiene de constructivo eso? Ya basta, me harté, ya no”, dijo.

Rubí quiere salir de "La Academia". Foto: Instagram @laacademiatv

Esto sucedió luego de las feroces críticas de Horacio Villalobos quien más tarde se disculpó en redes sociales y dijo no querer ser responsable de la salida de Rubí: “A veces siento que Horacio no mide sus palabras y más conmigo, porque a mí es a la que más ha atacado y entiéndanme, ya no puedo”.

Myriam Montemayor rompe en llanto

La académica dio de qué hablar durante el concierto de este domingo 24 de julio tras sus explosivas declaraciones y los jueces no dudaron en brindarle palabras de apoyo, pues le pidieron que continuara en la competencia siempre dispuesta a aprender.

Ana Bárbara bajó hasta el escenario para abrazar a Rubí y externarle su apoyo, tal y como lo hizo Myriam Montemayor quien le dedicó tiernas palabras a rubí entre lágrimas.

“Querida Rubí, quería decirte que esta carrera no es de rapidez, sino de resistencia. Quiero decirte que no te rindas, que las alas son tuyas (…) Que nadie corte tus hermosas alas, úsalas para volar, úsalas para el dolor, para sacar fortaleza. Todas las veces que te digan que no diles ‘vean cómo lo hago’ y que todo eso te haga más fuerte”, dijo.

