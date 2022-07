Cómo es la relación de los hijos de Lucero con Pita de la Vega, la pareja de Mijares

Hace poco el cantante Manuel Mijares presentó a su flamante compañera de vida, la empresaria Pita de la Vega. Ella es nueva en la familia y no hay fotos de ella con Lucerito ni con José Manuel, hijos del artista, pero se pudo saber que los adolescentes le han dado un buen recibimiento.

La cantante Lucero de 52 años estuvo casada por más de una década con su colega Mijares (64) y fruto de aquel matrimonio nacieron los dos hijos que tienen en común. Ellos se separaron en el año 2007 y desde allí han mantenido una buena relación y hasta trabajan juntos.

Lucero y Mijares llevan una muy buena relación.

Mijares sale de gira con su ex y hasta asisten a entrevistas juntos pero esto parece no darle celos a Pita de la Vega, que habló un tiempo atrás y confesó que “cada uno tiene su carrera. La respeto y él disfruta muchísimo lo que hace, entonces también me da mucho gusto por él”.

Luego de la separación, Lucero se volvió a enamorar y lleva varios años junto a Michel Kuri. A ella le llevó tiempo pero su novio ya es uno más de la familia debido a que la pareja se consolidó a lo largo de los años y sus hijos aceptaron la nueva realidad de su mamá. Ahora será el turno de la nueva novia de Mijares ganarse el afecto.

La novia empresaria de Mijares, a diferencia de Michel Kuri es nueva en la familia que formaron los intérpretes y no hay fotos de ella con Lucerito ni con José Manuel pero se pudo saber que los adolescentes le han dado un buen recibimiento.