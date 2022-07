Ante una multitud, Jennifer Lara entregó a su hija tras perder su custodia | VIDEO

En los últimos días, el nombre de Jennifer Lara ha aparecido de forma recurrente en los medios de comunicación de todo España debido a que la influencer transmitió a través de Instagram los momentos de dramatismo que vivió al entregar a su hija de dos años a la policía luego de haber perdido la custodia por lo que el caso le ha dado la vuelta al mundo y ha generado todo tipo de opiniones, sin embargo, la también modelo salió a defenderse de las críticas y explicó a detalle por qué tomó la decisión de hacerlo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la ex participante de “Mujeres y Hombres y Viceversa” transmitió el momento exacto en el que la policía española llegó a su hogar para llevarse a su hija de dos años llamada Ángel, quien evidentemente sufrió al tener que separarse de su madre y las desgarradoras imágenes dividieron opiniones entre los internautas, pues por un lado recibió apoyo y muestras de solidaridad, mientras que, por otro lado, fue severamente criticada por supuestamente querer ganar popularidad a través del sufrimiento de su hija, quien fue entregada a su padre, Héctor Olalla.

Tras este escándalo que ha generado todo tipo de opiniones, trascendió que Jennifer Lara perdió la custodia de su hija debido a que incumplió un convenio regulador en el que se establecía que debía que fijar su domicilio en Valladolid y en caso de que alguno de los dos padres abandonara la provincia automáticamente la custodia pasaba por completo a manos de quien se quedara en la mencionada provincia, tal como sucedió.

Luego del impactante y desgarrador video en el que la influencer entrega a su hija, Jennifer Lara fue invitada a un programa de la televisión local para hablar sobre el complicado momento por el que atraviesa y uno de los primeros temas que quiso aclarar fue nunca tuvo la intención de separar a su hija de su padre como se ha dicho, por lo que su expareja no tenía motivo alguno para quitarle a su hija, por otra parte, aseguró que firmó el mencionado convenio sin tener conocimiento de lo que implicaba, por lo que fue una especie de trampa.

En otro momento de la entrevista, Jennifer Lara aseguró que el padre de su hija nunca ha tenido la intención de cuidarla, incluso, señaló que en el corto tiempo que estuvieron viviendo como familia, el hombre dormía en otra habitación debido a que la presencia de la bebé le resultaba más que incómoda, además, la influencer señaló que tras su separación no recibió apoyo de su ex pareja por lo que se vio obligada a mudarse a Alicante para tratar de conseguir empleo y que fue por ello que dejó Valladolid, no obstante, señaló que trató de llegar a un acuerdo con el padre de la niña, quien en respuesta la acusó por secuestro desatando todo este escándalo que derivó en la entrega de la menor a Héctor Olalla.

Por último, Jennifer Lara aseguró que no se quedará con los brazos cruzados y que ya tiene preparado su contra ataque legal para continuar la batalla para recuperar la custodia de su hija y detalló que cuenta con un par de testimonios que serán clave para desechar las acusaciones del padre de a menor, quien no ha salido a dar declaraciones tras este escándalo que seguirá dando mucho de qué hablar.

