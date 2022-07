“Retraído y sin rumbo”: así describen al hijo de exjuez que mató a golpes su mamá y luego se aventó 16 pisos

El crimen de Doug Solomon conmocionó a la ciudad de Nueva York tras haber asesinado a golpes a su propia madre identificada como Diane Gallagher de 65 años de edad en el lujoso vecindario de Upper East Side en Madison Avenue la semana pasada.

De acuerdo con un testigo y vecino, escuchó un fuerte golpe impactarse contra el suelo. En un primer momento pensó que un aparato de aire acondicionado había caído, pero al asomarse hacia abajo desde la ventana de su departamento, vio al joven Doug de 26 años de edad desnudo y sin vida tras haber caído desde 16 pisos de altura, dijo en declaraciones para el New York Post.

Diane Gallagher fue encontrada sin vida dentro de una de las habitaciones de su hogar en la lujosa residencia. Los reportes médicos señalaron que la adulta mayor falleció por un traumatismo craneal, luego de que su propio vástago la atacara con una lámpara hasta asesinarla.

Conocido de Doug Solomon revela oscuro pasado

“Él no iba a clubes, ni hacía casi nada. Era antisocial. No contacté a Doug pero, después de hablar con algunas personas de nuestro grupo de amigos de Poly Prep, parecía que no quería que lo contactaran. No quieres preguntar qué le pasa a una persona que no tiene nada que hacer”, fueron las palabras de un excompañero de Doug de la escuela de élite en Brooklyn, Poly Prep Country Day School.

Doug Solomon era hijo del ex juez de Manhattan, Charles Solomon. El joven de 26 años “mostraba muchos signos de depresión”, alguien que no tenía aun camino definido, aseguró su excompañero de escuela que pidió el anonimato. Agregó que Doug era una estrella en los deportes, siempre se le veía practicar tiro de enceste en basquetbol:

“Tenía arrogancia en el campo. Esa era su zona de confort. Era un atleta naturalmente talentoso, pero no se esforzó al grado que podría haberlo hecho. Le faltó empuje”.

Diane Gallagher era querida en la comunidad. Foto: NY Post

De acuerdo con los reportes de la policía local, Doug saltó desnudo desde el piso 16 del lujoso departamento de la familia ubicado en East 79th Street, hogares que pueden tener un costo de venta de casi 2 millones y medio de dólares.

El día del homicidio, al joven se le escuchó gritar mientras subía al departamento, era conocido por beber alcohol en exceso y a fumar marihuana, según el reporte policiaco, que aseguró que las autoridades quedaron sorprendidas al saber del homicidio, ya que Diane era una querida maestra de baile, que incluso montó los bailes de la escuela secundaria del barrio.

Justo en los años de secundaria, el excompañero de Doug recuerda que era increíble así como sus padres, pero en especial su mamá quien era muy atenta. “Ella hacía preguntas sobre tu vida y siempre ofrecía comida y bebidas y era muy atenta y muy amable con nosotros, siempre sonriendo. Fue una gran situación allí. Eran una gran familia. Es difícil imaginar de dónde vendría (el asesinato).

A Doug le sobreviven su papá Charles Solomon y su hermana Lea Solomon, quienes quedaron devastados tras vivir una doble tragedia.

