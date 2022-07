Dejó morir a su bebé por ir de viaje con su novio: el indignante caso de una madre en Italia

A sus 18 meses de edad, Diana perdió la vida al ser abandonada por su propia mamá identificada como Alessia Pifferi, quien a sus 37 años, prefirió ir de viaje con su novio Mario Angelo D’Ambrosio de 58 años y dejar a su suerte a la bebé quien sucumbió ante la falta de alimento y agua.

El caso sucedió en Milán, ciudad al norte de Italia, donde Alessia vivía sola con Diana. Cerca de ahí, en un pueblo de la localidad de Bérgamo, la mujer se citó con su novio para salir de viaje con él. Alessia dijo a su pareja que no llevaría a Diana, ya que supuestamente la cuidaría su hermana.

La pareja viajó a la ciudad donde Alessia aprovecharía para realizar algunos trámites; sin embargo, su estancia se prolongó por seis días. Durante ese periodo, la bebé quedó sola con un biberón y pañales para que ella misma se las arreglara sola mientras su mamá salía de viaje, así fue como la mujer ideó el plan.

Sin embargo, cuando Alessia y Mario regresaron al apartamento de la mujer en Via Parea en la zona de Ponte Lambro en Milán, vieron a Diana sin vida. Sin dar detalles si hubo alguna denuncia, Alessia fue arrestada por la muerte de su hija de 18 meses.

Tras su captura, Alessia no mostró arrepentimiento y admitió sin ningún problema que dejó abandonada a su hija. La mamá fue declarada culpable por el delito de homicidio voluntario agravado con premeditación.

Según su declaración, esa no era la primera vez que Alessia dejaba abandonada a Diana, ya que sus ausencias eran recurrentes, y no temía que algo malo le sucediera.

“Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después”.