Yuridia y Matías desmienten crisis matrimonial desde la nieve: "Van a estar inventando...hasta que le atinen"

Quien ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas es Yuridia, quien actualmente atraviesa por una de las mejores etapas de su vida, tanto profesional como personal, y es que la coach de La Voz ha compartido en redes sociales que su matrimonio con Matías está más fuerte que nunca.

Desde hace varias semanas, una famosa revista de espectáculos ha publicado que la ex integrante de La Academia atraviesa una crisis matrimonial con Matías Aranda.

De acuerdo con la publicación en un principio señalaron que el distanciamiento entre la pareja se debía al consumo en exceso de alcohol de Yuridia y este martes se reveló que fue por culpa de Mario Domm quien fue expareja de la cantante; ante esto la intérprete de “¿Con qué se pega?” ya habló al respecto.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la cantante aprovechó un romántico paseo por un paisaje nevado y en compañía de su esposo Matías para desmentir su supuesta crisis matrimonial.

Fiel a su estilo sarcástico, Yuridia cuestionó a Matías que si no era cierto que la había dejado por alcohólica, tras esto fuerte y directo la ex académica pidió que se dejaran de chismes, que estaban bien y que seguramente iban a seguir este tipo de publicaciones hasta “que le atinen”.

“Todo bien, pero, ¿qué no me habías dejado por alcoholica? (risas), wey, ya wey van a estar inventando mam$&/as hasta que le atinen, no es justo eso, no es justo” dijo Yuridia en sus redes sociales