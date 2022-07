"Arriba los corazones": Fernando del Solar cantó su canción de despedida

La familia de Fernando del Solar pidió a sus seguidores reproducir la canción "Arriba los corazones" como homenaje al conductor de "Venga la Alegría" y "Hoy". En su cuenta oficial de Instagram, Anna Ferro, su esposa, compartió una fotografía del también actor para hacer la solicitud a sus amigos y fanáticos que quieren darle el último adiós al presentador.

"Hoy a las 11:00 am pon mi canción arriba los corazones cantemos en un solo tono, gracias gracias gracias", colocó la viuda del conductor de televisión, quien falleció el pasado jueves 30 de junio, que contrario a lo que muchos pensaron, no murió debido al cáncer que padecía, sino que contrajo otra enfermedad que no logró superar.

Así cantó "Arriba los corazones" Fernando del Solar

Cada mañana, Fernando del Solar decía la frase "Arriba los corazones" con la que animaba a los televidentes a iniciar su día. Estas palabras se volvieron emblemáticas del conductor, por lo que ahora que falleció, varios medios la han utilizado para recordarlo, sin embargo, fue el argentino quien decidió hacer un tema musical utilizando este lema, que ahora se ha usado para despedirlo.

Este viernes, en sus redes sociales, la familia publicó un video póstumo en el que además de mostrar conmovedoras imágenes del conductor de "Venga la Alegría", también presentaron la canción, la cual también interpretó Del Solar, pues en la parte final del clip, se puede ver a Fer, como le decían de cariño sus amigos y admiradores, diciendo un par de rimas.

"La vida es un tren en movimiento, que nunca te espera igual que el tiempo. Te hace soñar, te quita el aliento, te lleva por playas, también por desiertos. Ríes, lloras, sufres, amas, a veces pierdes, a veces ganas. Si no has tropezado es porque no has vivido. La vida es un boleto todo incluido", es la frase que Fernando del Solar canta en su tema, el cual trata de animar al público.

¿Dónde surgió la frase "Arriba los corazones"?

Aunque no se sabe exactamente cuándo ni dónde surgió la emblemática frase, se reporta que el lema quedó inmortalizado gracias a su sentido del humor, pues en 2013, escribió el siguiente tuit “Arriba los CORAZONES y abajo los CALZONES!!! A disfrutar de la vida y del AMOR... muchas felicidades a todos!! Por lo pronto amanecí con MOÑO”.

La frase también fue utilizada como título de su libro "¡Arriba los corazones! La muerte como reafirmación de la vida", publicado en 2018; asimismo la usó para una sección de Todo un Show en 2019, en donde habló de sus experiencias de vida.

