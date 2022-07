Montserrat Oliver y su tormentoso PRIMER matrimonio; "me divorcié virgen" | VIDEO

Montserrat Oliver es una famosa modelo, empresaria, actriz, productora y conductora de televisión mexicana quién nació en Monterrey, Nuevo León el 13 de abril de 1966 activa dentro del mundo del entretenimiento.

En ese sentido, ha llamado la atención una entrevista que tuvo la famosa al lado del comediante Yordi Rosado en donde dio más detalles acerca de su primer matrimonio, el cual fue con un hombre, siendo su primer novio a los 23 años.

Oliver también destacó cómo fueron los inicios de su romance al lado de su compañera de trabajo Yolanda Andrade a inicios de la década de los 2000, cuando ella aún estaba casada con un hombre con el cual ya estaba teniendo diversos problemas en su relación.

De acuerdo con las propias declaraciones de la famosa conductora de televisión recordó que su primer beso lo dio otra vez de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en la Ciudad de México, en donde al igual que ella su pareja era inexperta; como novios duraron cuatro años y luego decidieron casarse debido a las ideas que se le habían inculcado a la actriz desde muy pequeña acerca del matrimonio y las familias.

La famosa se casó por el civil en Monterrey y la luna de miel la celebró en Hawái, declarando entonces que nunca había estado con un hombre y que toda la relación en realidad fue un desastre.

Sin embargo, también señaló que se casó totalmente ilusionada y esperando tener una familia ejemplar, imaginando un romance prácticamente de película casa y criando a sus hijos, sin embargo, luego de cuatro años de haber estado casada se divorció y posteriormente conoció a Yolanda Andrade en México de quién pronto se enamoró.

“Él también era casto y fue un desastre. No pasa nada, no quería hablarlo mucho. Se sentía responsable, era más grande; yo me divorcié virgen”, declaró Oliver.