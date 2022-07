Ángela Aguilar: su perrito “El Gordo” se mete al escenario y le roba el show en vivo; así fue el momento | VIDEO

Ángela Aguilar se encuentra en una gira por México y Estados Unidos a la que titula “Mexicana enamorada”, nombre que también lleva su último disco del que se desprenden temas como “Inevitable” y “En realidad”.

La estrella femenina del regional mexicano disfruta de estar arriba del escenario y cantar para las miles de personas que acuden a escuchar su talento, en repetidos momentos ha dado a conocer que su padre y su equipo de producción cuida todos los detalles de los eventos, pero ahora no sé percataron de toda la seguridad y alguien llegó al escenario y le robó el show a Ángela Aguilar.

Se trata de “El Gordo”, un perrito de la raza pug que forma parte de la familia y a quien llevan a todas partes. Todo sucedió cuando Ángela estaba interpretando una canción y desde atrás llegó el perrito para jugar con ella, se metió entre su vestido y provocó un momento divertido y lleno de alegría. El video fue compartido por @angelitas.vip, el club de fans de la cantante de 18 años y después replicado por Ángela Aguilar desde su cuenta oficial de Instagram.

Nuevos proyectos

Ángela Aguilar prepara todo para el próximo sencillo “Se disfrazó”, recientemente dio a conocer un fragmento de lo que será el videoclip que formará parte de la promoción de la canción, en las imágenes aparece como una princesa que asiste a un baile de gala.

Además es de las artistas confirmadas para la presentación de Premios Juventud 2022 que se llevan a cabo el próximo 21 de julio en Puerto Rico, además de ofrecer un espectáculo en vivo, la famosa está nominada en siete categorías: Artista femenino - On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum, regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom”.