Tábata Jalil: así de hermosa lucía en sus inicios en TV | FOTOS

La conductora de TV Azteca, Tábata Jalil lleva una larga carrera en la televisora del Ajusco y recientemente salieron algunas fotografías de sus inicios y no vas a creer lo hermosa que lucía desde entonces.

Por más de 20 años, Jalil de 43 años se ha consolidado como una de las reporteras y conductoras más conocidas de la televisión mexicana.

Y aunque parece muchos años menor de los que en realidad tiene, sus reportajes y fotografías en el medio demuestran que lleva una larga trayectoria en este ámbito.

En una de las imágenes se muestra con su look usual de cabello corto aunque esta vez en rubio y lentes, mientras porta un micrófono del programa Asignación Especial en 1998, sección en el que inició su profesión.

Tabata inició en el medio cuando tenía 23 años

Más tarde su talento logró ponerse en la mira del productor Jorge Garralda de A quien Corresponda, donde laboró algunos años, para finalmente en el 2009 darle paso al programa en el que actualmente se encuentra; Venga la Alegría.

Tábata Jalil irradia talento y belleza

La presentadora, quien estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene activas sus redes sociales donde muestra parte de su vida y de su profesión.

Tabata no pierde oportunidad de que sus seguidores puedan observar los looks que usa cotidianamente en el matutino, pero no solo eso, también deja con la boca abierta a más de uno cuando comparte sus fotos en bikini desde la playa, donde se le ve frecuentemente.

