Belinda y "Cómplices al rescate" plagiaron a "Friends"; este VIDEO lo comprueba

¿Qué tienen en común la serie “Friends” y la telenovela infantil “Cómplices al rescate”? Podrías pensar que nada, pero un usuario de TikTok evidenció que la producción mexicana plagió el tema musical de la serie estadounidense, la cual es una de las más populares en el mundo.

“Cómplices al rescate” es una telenovela infantil mexicana producida por Rosy Ocampo para Televisa, la cual se transmitió de enero a julio de 2002. Trata de dos gemelas que fueron separadas al nacer pero el destino las vuelve a unir. Laura Flores y Francisco Gattorno fueron los adultos protagonistas, mientras que Belinda y Fabián Chávez los infantiles. Este proyecto es “conocido” porque casi en la recta final Belinda abandonó las grabaciones y Daniela Luján tuvo que sustituirla en la interpretación de las gemelas Mariana Cantú y Silvana del Valle.

El tema “Cómplices Al Rescate” era parte del intro, lo interpretaba Belinda y supuestamente lo crearon Christina Abaroa, Alejandro Abaroa y Pablo Aguirre. Sin embargo, habría sido un plagio.

¿”Complices al rescate” robó la canción?

La serie “Friends” fue una de las más populares a finales de la década de los años 90 y principios de los 2000, incluso en la actualidad tiene un nutrido grupo de fans.En la producción, que fue creada por Marta Kauffman y David Crane.

Su trama trata de tres hombres y tres mujeres jóvenes que son mejores amigos y viven en el mismo conjunto de apartamentos. Ellos enfrentan la vida y el amor en la ciudad de Nueva York y se involucran en los asuntos personales de los demás.

Su tema insignia es “I'll Be There for You”, el cual fue escrito en 1994 exclusivamente para la serie por Michael Skloff y Allee Willis e interpretada por el grupo The Rembrandts. La canción estuvo como N.º 1 por ocho semanas en el Billboard Hot 100 Airplay.

En TikTok el usuario @Diegoshky evidenció las raras similitudes entre esas dos canciones. ¿Tú qué opinas?.

