Joven se hace la vasectomía y tiempo después su novia le confiesa estar embarazada, de su mejor amigo: VIDEO se viraliza en TikTok

Un TikToker reconocido por difundir su trabajo como sexólogo en esta red social dejó sorprendidos a sus seguidores luego de confesar en un video cómo descubrió la infidelidad de su expajera con su mejor amigo luego que ella le confesara que estaba embarazada.

El joven, quien se había realizado previamente la vasectomía sin comentarle nada al respecto a su entonces pareja, supo desde el primer momento que el hijo que esperaba no era suyo, esto ante la incredulidad de la mujer. Fue por eso que decidió compartir su historia en TikTok y narrar todo lo que sufrió tras conocer la noticia.

Se trata de David Blanco Blake, un TikToker de 27 años y de profesión sexólogo, quien contó en un clip de TikTok la desafortunada experiencia que vivió y que lo llevó a decepcionarse de las relaciones y dejar de creer en el amor. El video se convirtió en un éxito en redes debido a la polémica que se generó y los numerosos comentarios de los internautas.

TikToker se hace la vasectomía tras un "embarazo psicológico" de su novia

David Blanco Blake, de origen mexicano, utiliza con regularidad sus cuentas en TikTok e Instagram para da consejos, responder dudas y ayudar a derribar mitos acerca de la sexualidad. Sin embargo, su más reciente relato, el cual conmovió y dejó sorprendidos a sus seguidores, se volvió tendencia en las redes por el inesperado desenlace.

David Blanco conoció a su entonces pareja en la adolescencia. FOTO: Especial

Al inicio del video el TikToker narró que su relación con esta chica inició desde su adolescencia y con el tiempo le presentó a su familia: "Cuando terminé mis estudios me puse a trabajar porque dije: 'tenemos un futuro juntos por el que luchar'. Y nos fuimos a vivir juntos", relató.

Blanco Blake explicó que al poco tiempo de que se mudaron a vivir juntos, su pareja le comentó que estaba embarazada, sin embargo, resultó que solo fue un "embarazo psicológico". Fue entonces cuando David decidió realizarse la vasectomía ya que aseguró no sentirse preparado de tener hijos y convertirse en padre.

Decidió hacerse la vasectomía porque no se veía como papá. FOTO: Especial

"No quería tener hijos, nunca me he visto con niños", explicó, aunque por distintos motivos, nunca llegó a decirle a su novia que se había sometido al procedimiento para evitar los embarazos.

Embarazo reveló infidelidad de la pareja del TikToker

Tras la operación, la vasectomía funcionó correctamente y ya no era fértil, fue entonces cuando recibió una inesperada noticia: "Y un día llegó a casa (su novia) y me dijo: 'Estoy embarazada'. Pensé que sería otro embarazo psicológico, pero esta vez los estudios dieron positivo", explicó en el video.

El bebé que esperaba su novia era de su mejor amigo. FOTO: Especial

Fue entonces cuando David le reclamó a su novia y ella se hizo la desentendida: "Obviamente, ella no sabía que tenía la vasectomía y le pregunté algo histérico ‘¿de quién era?’", ante lo cual la joven negó cualquier argumento. En poco tiempo el TikToker se enteró que el papá del bebé que esperaba su pareja era su mejor amigo: "Me llevaba con él desde la primaria", narró.

Debido a esto decidió abandonar su hogar en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y se mudó a Puebla "porque no quería saber nada más con ellos, porque no quería que me siguieran lastimando", no obstante, ella no perdió el vínculo con él y dio con su nuevo domicilio.

Su historia se volvió tendencia en las redes. FOTO: Especial

"A pesar de haber dejado la ciudad ella encuentra la manera de encontrarme. Me dice que si yo quiero sus dos hijos pueden ser mis hijos, claro porque ya tiene 2", explicó y aseguró que su vínculo se volvió cada vez más intenso y tóxico: "No volví a tener novia desde ese día, ya casi se cumplen nueve años que estoy soltero, porque cada vez que quiero salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo", continuó.

A la fecha el sexólogo no ha podido desconectarse de ella ya que aunque la bloquee de sus redes sociales siempre encuentra la manera para localizarlo: "La bloqueo en mis redes pero igual encuentra la manera de buscarme y como hago contenido en Instagram no le resulta difícil encontrarme", concluyó. Para ver el video da click en este enlace.

SIGUE LEYENDO:

TikToker le confiesa a su mejor amiga que está enamorada de ella y VIDEO rompe la red: "Dile eres mi bebito fui fui"

¿Eres tú Freddie Mercury"? Se sube al Metro a cantar "¡Eooo!" y VIDEO arrasa en redes

Fofo Márquez explota contra Karely Ruiz por acusarlo de no pagar la cuenta; muestra sus lujos en VIDEO