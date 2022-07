¡Atención otakus! Así será el concierto sinfónico de Dragon Ball, Sailor Moon y Pokémon

Como un homenaje a esos personajes que son fuente de inspiración en series como Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Naruto, entre otros, se llevará a cabo el Anime Live, un concierto sinfónico con los openings y grandes éxitos de estas historias.

A través de orquesta, banda, coros y solitas, se interpretarán, en su idioma original y por más de 60 músicos en escena, temas de otros animes como Attack on Titan, Death Note, Full Metal Alchemist: Brotherhood, Ranma ½, One Piece, Los Caballeros del Zodiaco, Digimon, One Punch Man, Dr. Stone y Demon Slayer.

Este evento no sólo contempla la experiencia auditiva, pues también desplegará actividades con la presencia de actores de doblaje, como Víctor Ruiz, voz de Saitama y Fushiguro; además asistirán cosplayers como Liz Sakura, Kimbra Akemi, Chibi Chan, Lizzy Mitsuko, entre otras.

Asimismo, se considera un espacio para comida y bebidas japonesas, incluso, habrá una zona para artículos coleccionables.

La cultura del anime se introdujo en las venas de muchos jóvenes, y algunos que ya no lo son tanto, lo cual hizo que esta industria ganara terreno. En los últimos años, esta industria ha tenido un crecimiento exponencial, al grado de estimarse que su valor supera los 24 mil millones de dólares alrededor del orbe.

En nuestro país, el consumo del anime va desde los contenidos audiovisuales, figuras coleccionables, ropa, aditamentos y una infinidad de accesorios referentes a estos personajes.

Este evento no sólo contempla la experiencia auditiva, pues también desplegarán diversas actividades (Foto: Especial)

Es por eso que Anime Live realizará este concierto sinfónico, para que los asistentes revivan la mejor música de sus series favoritas. El evento se celebrará el 30 de julio, a las 18:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El proyecto es organizado por Symphonic Experience Concerts, que busca crear un vínculo entre las nuevas generaciones y el sonido clásico de una orquesta sinfónica.

Entre sus trabajos están los conciertos organizados con temáticas del universo de Star Wars y Disney. Su idea es organizar productos de entretenimiento fuera de lo convencional, enfocados a la cultura pop con un toque clásico y creativo.

