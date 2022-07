Adamari López da cátedra de estilo con outfit perfecto para el calor | VIDEO

Las vacaciones de verano se acercan y con su llegada, muchas personas aprovechan para visitar ciertas zonas cálidas, tales como las playas o algunos pueblos mágicos.

Así que si tú también planeas visitar un lugar con este tipo de clima, te recomendamos que sigas los consejos de moda de Adamari López, quién continuamente deslumbra en redes sociales con sus atrevidos atuendos

De hecho, en esta ocasión, la bella conductora no dudó en acaparar las miradas con un jumpsuit en color arena. Y con la finalidad de darle un plus de color a su atuendo, Adamari López decidió incluir en su look un cinturón color vino.

Este sutil, pero colorido accesorio, ayuda a que la figura de la actriz se estilice, evitando que el vuelo del olán superior ensanche su cuerpo.

Esta no es la primera vez que Adamari López acapara las miradas en redes sociales

Además, gracias a la tela de su outfit, Adamari López puede moverse con comodidad sin miedo a acalorarse, mientras disfruta de su paseo por el malecón.

Esto son mencionar que al llevar un short, la también actriz puede moverse con confianza sin miedo a enseñar de más, pero con la certeza de que sigue viéndose sensacional.

Y como toque femenino, Adamari López incluyó un abanico dentro de sus complementos, el cual le da otro contraste a su look en tonos nude ideal para una salida de verano.

