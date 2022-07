Sin maquillaje y con moretones en el rostro, Mariana González explica por qué estuvo hospitalizada: VIDEO

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian mexicana”, causó una gran preocupación entre sus fans el pasado lunes 11 de julio debido a que a través de sus redes sociales dejó ver que estuvo hospitalizada, sin embargo, ya más respuesta y desde la comodidad de su casa explicó cuál fue el motivo por el que requirió atención médica.

Fue a través de una serie de historias de Instagram donde la futura esposa de Vicente Fernández Jr. apareció sin maquillaje y con moretones en el rostro para explicar que se había sometido a una cirugía nasal, pero explicó que no se trató de algo estético, sino que todo tenía que ver con su salud, ya que tenía un problema que le impedía respirar bien y que provocaba que roncara cuando dormía, lo cual, confesó era muy molesto para el primogénito del “Charro de Huentitán”.

“Para todos los que estaban preocupados… ¿Qué me sucedió? No me sucedió nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenían que hacer cirugía para poder respirar bien porque respiraba por la boca, roncaba y Vicente me dijo ‘si sigues así, ya no vas a dormir conmigo’ y como no quiero dejar de dormir con mi baby me decidí a hacerlo y ahorita les voy a mostrar mi cara para que se asusten”, fueron las palabras de la empresaria tapatía, quien se encontraba acompañada de su futuro esposo.

En otra historia, Mariana González compartió un video sin ningún filtro para revelar los estragos de la operación y mostró que afortunadamente, no perdió su sentido del humor pues aseguró que su nariz “era lo único que tenía de agencia” haciendo alusión a sus múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido para lograr tener uno de los físicos más atractivos de toda la farándula.

Hasta donde se sabe, la cirugía nasal a la que se sometió Mariana González se realizó de manera ambulatoria y abandonó el hospital por su propio pie, por lo que únicamente le resta descansar para poder recuperarse en su totalidad y poder retomar sus actividades cotidianas lo más pronto posible.

Mariana González ya se encuentra en recuperación tras su cirugía. Foto: IG: mariangp01



¿Cuándo es la boda de Mariana González y Vicente Fernández Jr?

Hace unas semanas, “La Kim Kardashian mexicana” confirmó que tanto ella como Vicente Fernández Jr. tienen el deseo de convertirse en marido y mujer, sin embargo, mencionó que todavía no tienen una fecha para la boda pues “quieren esperar el momento justo” y aunque no lo expresó de manera explícita se cree que quieren dejar pasar el periodo de luto por la muerte del “Charro de Huentitán”, por lo que de ser cierto la mediática pareja podría llegar al altar en algún momento del primer trimestre del 2023, no obstante, habrá que esperar a que la pareja lo confirme.

