Karol G: La canción “Tusa” de la “Bichota” estaba planeada para llamarse de otra forma; este sería el nombre

Carolina Giraldo Navarro conocida mundialmente como Karol G es una de las mujeres más exitosas en el genero urbano, la colombiana ha destacado por su trabajo, belleza y por ofrecer a sus fanáticos canciones que se vuelven clásicos para bailar en las fiestas o antros.

Desde que empezó su carrera en 2010 como corista de Reykon, Karol G sabía que algo grande le esperaba, persistió hasta que en 2012 su voz se hizo notar y junto a ese artista interpretó el tema “301”, un proyecto que hizo que millones de personas pusieran especial atención en ella y que la vieran como la nueva exponente de un género llevado en su mayoría por hombres.

Después llegaron otras canciones como “Amor de dos” (2013) con Nicky Jam y “Ricos besos” (2014) con Andy Rivera, “Mil horas” (2015) junto a Los Abuelos de la nada, “A ella” (2017), “Culpables” (2018) en colaboración con su expareja Anuel AA y en 2019 el éxito “Tusa” junto a la rapera Nicki Minaj, está ultima un parteaguas en su vida artística y que la llevó como popularmente se dice “a las grandes ligas”.

El éxito de “Tusa”

“Ya no tiene excusa (no)

Hoy salió con su amiga (ah), dizque pa matar la tusa (la tusa)

Que porque un hombre le pagó mal (ah)

Está dura y abusa (eh)

Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa (oh-oh)”, son las primeras estrofas de un tema que sigue en el gusto del publico y cuyo significado representa la cultura de Colombia.

Pero el sencillo estuvo a punto de no salir como se conoce, fue el productor Ovy On The Drums quien declaró en una entrevista para TikTok, cuál era el nombre que tenían pensado para tema con la estadounidense,

Reveló que “Tusa” se llamaría “La canción”, pero por culpa de J Balvin y Bad Bunny no pudieron nombrar a la melodía de esa forma, ya que así se llama uno de los éxitos más populares de los artistas que salió somo poco antes del proyecto de Karol G.

Al no poder lanzar dos canciones del mismo género con un nombre igual, decidieron nombrarla “Tusa”, ya que era como le decían cuando aun era un trabajo en proceso, cabe señalar que la palabra significa “los sentimientos de despecho y tristeza al terminar una relación”.

Karol G en la actualidad

La cantante recientemente terminó su gira “Bichota”, ahora está en unas vacaciones según sus redes sociales, además se ha dado a conocer que presuntamente está saliendo con el cantante español Feid en un tono romántico.

