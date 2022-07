Fofo Márquez tendría que hacer trabajo comunitario por cerrar una de las principales vialidades de Guadalajara

Luego de que Fofo Márquez cerrara una de las principales vialidades de Guadalajara, Jalisco, el edil de la localidad se lanzó contra el influencer, asegurando que su disculpa pública no sería suficiente para "pagar por su delito".

Fue así que luego de que se hiciera viral el video en el que el polémico "mirrey" presume que logró cerrar el puente Matute Remus "con dinero", que Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, aseguró que Fofo Márquez debería hacer trabajo comunitario.

"No es suficiente la disculpa, debe venir a pagar su delito con trabajo comunitario: barrer calles, limpiar algún espacio... Que se ensucie sus manitas... Debe hacer trabajo comunitario, no me interesa la multa", aseguró Pablo Lemus.