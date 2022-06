Karely Ruiz exhibe a Fofo Márquez por no pagar una cuenta de 60 mil pesos en un antro: VIDEO

Luego de haber sido relacionados sentimentalmente, Karely Ruiz y Fofo Márquez tuvieron un ríspido encuentro en un programa de televisión en el cual, la bella modelo de OnlyFans dejó en claro que no tuvo nada que ver con el influencer, además, lo exhibió al revelar que huyó de una fiesta en un antro dejando una cuenta de 60 mil pesos, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos sobre este pleito entre ambas celebridades del internet.

Todo este problema comenzó hace unos días cuando comenzaron a circular fotos y videos de ambas celebridades, quienes aparecían muy juntitos y hasta besándose en pleno antro, posteriormente, el excéntrico joven de 23 años aseguró que había tenido un trío con la regiomontana y por ello se dijo que estaban en una relación, no obstante, Karely Ruiz desmintió esta versión revelando que habían terminado mal, no obstante no quiso entrar en detalles y solo se limitó a decir que ya se habían bloqueado en redes sociales.

Tras toda esta polémica, Adrián Marcelo invitó a Fofo Márquez a su programa de televisión para que pudiera dar su versión de los hechos, quien no esperaba que Karely Ruiz se comunicara vía telefónica para exigirle que contara “la verdad” y la modelo enfurecida lo exhibió al revelar que había huido dejando una cuenta de 60 mil pesos.

“A ver, quiero que cuentes la verdad. Di cómo salieron las cosas, ¿ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de 60 mil pesos? Te fuiste sin pagar la cuenta del antro y me la dejaste toda a mí”, señaló la influencer y en respuesta Fofo Márquez aseguró ser “un buen patrocinador”, pero en este caso consideró que la modelo se burló de él y que por ello “sólo pagó el champagne y se retiró”.

Karely Ruiz aseguró que ella terminó desembolsando los 60 mil pesos de la cuenta que dejó Fofo Márquez. Foto: IG: karelyruiz

En otro momento del enfrentamiento, Karely Ruiz aseguró tener pruebas que demuestran que Fofo Márquez no es millonario como lo asegura en redes, sin embargo, refirió que prefiere mantenerlas guardadas para cuando llegue el momento justo, además, la también conductora y estrella de TikTok desmintió el supuesto trío que tuvieron y contó que Fofo se enojó con ella porque prefirió a su primo, con quien terminó besándose en la fiesta que estuvieron juntos.

Para finalizar, Karely Ruiz aseguró que a Fofo Márquez “le quedaba muy poco de fama” pues ahora será su turno de hablar de él y adelantó que piensa destruir su carrera, no obstante, el influencer señaló que si su molestia había sido el dinero, que está dispuesto a pagárselo ya que tiene el interés de seguir conservando la amistad de la bella modelo.

