"Casi me muero": Participante de 'Survivor México' revela cómo fue su experiencia con el Covid-19

A medida que las semanas pasan en 'Survivor México' los participantes del reality se continúan abriendo ante sus compañeros, relatando algunas experiencias de su pasado que terminaron por marcarlos, tal y como la que vivió uno de los participantes favoritos del programa, quien recordó que casi muere a causa del Covid-19.

Fue Yusef Farah, también conocido como "El León Libanés", quien reveló que durante la pandemia que le quitó la vida a millones de personas, él se contagió del letal virus, llegando incluso a atravesar una etapa crítica.

"Antes de venir a 'Survivor' yo pasé por cosas bastante fuertes; me enfermé de Covid, pero no nada más me enfermé, me dio neumonía en mis dos pulmones, casi me muero", expuso ante las cámaras de 'Survivor México'.