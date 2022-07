Survivor México: halcones ponen contra la pared a Yusef por su pasado amarillo

Semana intensa en Survivor México 2022, con la disputa entre Jaguares y Halcones, misma que ya ha puesto a prueba a ambas tribus y en la que han salido adelante los jugadores del equipo verde frente a los amarillos, al menos en las primeras pruebas por comida y suministros.

Sin embargo, la polémica comienza a surgir en el entorno halcón, por uno de sus flamantes miembros, el recién adoptado integrante que fue parte de los Jaguares, el ex atleta de Exatlón México, Yusef Farah, quien no ha terminado de encajar entre sus compañeros, y varios de ellos, entre ellos Javier Ceriani, Nahomi y ahora hasta la más nueva integrante, Fabiola, cuestionan su lealtad por el equipo.

Y es que el famoso "León libánes" ha dado muestras de apoyo y liderazgo por su equipo, sin embargo, eso no se traduce en el ánimo de sus compañeros, y ya que cuando se trata de arremeter con porras o comentarios hacia el otro equipo, Yusef de inmediato se pone a la defensiva e incluso aboga por su equipo rival, cuando no debería ser así y Ceriani ya lo exhibió diciendo que "apesta a Jaguar todavía" y no lo siente aún, parte del equipo Halcón.

Otra que también ha sido muy directa y hasta burlona es la recién llegada, Fátima, quien en algún momento de la convivencia y mientras Yusef hablaba maravillas de su equipo anterior, la joven de 29 años ya no soportó más y le dijo que ya se fuera con ellos, que era muy evidente que no quería estar en el equipo verde y soñaba con sus antiguos compañeros.

Sin comida a pesar de haber ganado

Algo similar pasa con Nahomi y Cathe, quienes se han dado cuenta que Yusef quiere acaparar la atención con sus acciones y a veces no se da cuenta que está trabajando para el equipo amarillo en lugar de defender sus colores, por lo que ya se han puesto de acuerdo para quitarle el protagonismo en las pruebas y ponerlo a tono con la camiseta verde.

Este semana, Yusef pudo aportar puntos para llevarse los suministros, sin embargo, en el juego por la comida, a pesar de que ganó, no pudo comer ni un bocado por el castigo que sufrió por parte del Warrior por la forma indebida en que junto con el "enfermero tramposo", Rogelio, estuvieron al tanto de introducir proteína y aminoácidos que estaban prohibidos, esa situación dejo fuera a Rogelio y a Yusef lo dejo sin comida en el primer juego que pudiera ganar como equipo.

Yusef poco a poco se ha integrado a la tribu Halcón (Foto: Instagram)

