Álex Kaffie denuncia a "Las Perdidas", lo amenazaron tras llamarlas "piojas"

"Las Perdidas" se encuentran en medio de la polémica, pues después de que enfurecieran en contra de Álex Kaffie, éste anunció que ya las denunció con las autoridades correspondientes por amenazas. Las influencers y el periodista de espectáculos comenzaron una discusión en redes sociales, que ahora terminó en un procedimiento legal.

Hace algunos días, el conductor de "Sale el Sol" hizo algunos comentarios contra "Las Perdidas", pues después de una nota en la que mencionaron como ellas criticaron la actitud de Lorena Herrera en el Pride, el especialista en la farándula las llamó "piojas", algo que causó descontento en las creadoras de contenido, quienes supuestamente lo amenazaron.

Álex Kaffie denuncia a "Las Perdidas"

Después de que el video de la reacción de Wendy Guevara y Kimberly "La más preciosa" se hiciera viral, el también presentador de televisión anunció en el programa de Imagen Televisión que había puesto una denuncia en el ministerio público en contra de las creadoras de contenidos, pues aseguró que las amenazas son un delito y él teme por su integridad física.

"Las Perdidas" se molestaron con Álex Kaffie Foto: IG @soywendyguevaraoficial

"Recibí unas amenazas después de unos comentarios que vertí aquí de unas personas a las que apodan ‘Las perdidas’, que yo desconocía quiénes eran”, comenzó explicando durante la emisión de este martes, en la que indicó que las influencers "subieron un video donde dijeron, palabras más, palabras menos, que el día que me vieran, me iban a desollar”.

“Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y ellas azuzaron a sus seguidores, repito, no sabía quiénes eran estas personas hasta que tuve que, el fin de semana, echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas", destacó.

Álex Kaffie recordó que es responsable de su mamá de 82 años, por lo que si le pasa algo " ella quedaría a la deriva". Además, indicó que tiene los nombres reales de Wendy y Kimberly, sin embargo, dijo que no los daría a conocer. "No podemos permitir eso (amenazas)", señaló.

