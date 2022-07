La prueba clave de que "El Puma" Rodríguez sabía de la existencia del Puma Junior

El cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es considerado como uno de los artistas más importantes a nivel mundial. A sus 79 años, sigue disfrutando de poder subirse a los escenarios y deleitar a su público. Pero, debe lidiar con los problemas familiares que lo aquejan hace años, como el que tiene con el Puma Junior, el hijo no reconocido quien, a través de sus redes sociales, compartió una imagen que revela se conocían anteriormente.

El Puma Rodríguez está atravesando un gran momento en lo personal, ya que acaba de confirmar un concierto en Chile para el mes de septiembre y previamente estuvo presentándose en nuestro país. Por otro lado, el intérprete de ‘Dueño de ti, dueño de nada’ regresará a su país luego de mucho tiempo y se subirá a los escenarios el próximo 14 de julio en el Teatro Teresa Carreño. Hace algunos años atrás, su salud corrió peligro tras estar internado en terapia por un trasplante pulmonar.

El Puma regresará a Venezuela para un concierto. Fuente Instagram @elpumaoficial

Sin embargo, el Puma Rodríguez no ha tenido una vida fácil en cuanto a sus vínculos personales, ya que con la única hija que tiene una buena relación es con Génesis Rodríguez, producto del matrimonio con la ex modelo Carolina Pérez. El cantante tiene otras dos hijas, Liliana y Lilibeth Rodríguez, pero perdió todo tipo de contacto cuando decidió casarse por segunda vez. A esto, se le suma que tendría un hijo no reconocido, apodado el Puma Junior.

El Puma Junior tiene rasgos muy similares al Puma Rodríguez, pero el cantante de 79 años se ha encargado de desmentir cualquier tipo de relación directa. Sin embargo, a través de las redes sociales, Juan José Rodríguez, compartió una imagen inédita que revela que ambos se conocieron. Al igual que su supuesto padre, también se dedica a la música y ha editado varios discos.

El posteo del Puma Junior. Fuente Instagram @elpumajunior

De acuerdo a la publicación que realizó el Puma Junior, la descripción del mensaje decía: “Una foto histórica La familia Rodríguez unida de izquierda a derecha El Patriarca de la familia Oswaldo Rodríguez quien ya partió del cuerpo y su esposa al centro Jaime Rodríguez al lado izquierdo Juan José Rodriguez EL PUMA JUNIOR y abajo en el centro JOSE LUIS RODRÍGUEZ EL PUMA MAYOR y a la izquierda Hector Maselli quien también partió del cuerpo. Eran tiempos en que la familia Felina estaba unida y el aún estaba casado con LILA MORILLO y el pumita empezaba a cantar en su discoteca. Dándome a conocer internacionalmente a través de la Cadena Televisa y Venevisión q me contrata como artista exclusivo por 2 años”.