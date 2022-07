Andrea Escalona luce su belleza en coqueto vestido de flores con pronunciado escote | VIDEO

Tras anunciar su embarazo Andrea Escalona no ha dejado de compartir con sus fans la felicidad que la invade en esta etapa de su vida en la que dijo sentirse más sexy que nunca, algo que demuestra presumiendo su "baby bump" con atuendos que demuestran su impecable gusto por la moda.

La conductora de "Hoy" no deja de lado su sentido del humor con divertidos videos en los que bromea con algunos detalles de su embarazo como los síntomas y los antojos, aunque todo con el estilo romántico y coqueto que tanto la distingue en cada uno de sus atuendos.

Esta vez presumió su escultural figura con un mini vestido en tonos lila y azul ajustado a la cintura y detalles de flores ideal para el verano por su pronunciado escote en "V", una prenda que le ganó halagos de sus seguidores en Instagram quienes aseguraron que no "se le ve el embarazo".

“Que lindo vestido te ves bella, ni se te nota el embarazo”, “Que bonita foto”, “Que hermosa y bellísima estás” y “Hermosa sonrisa, bonita mujer”, fueron algunos de los comentarios que recibió la también actriz en su cuenta de Instagram.

"La mejor etapa"

La noticia del embarazo tomó por sorpresa a los fans de Andrea Escalona, quienes de inmediato la llenaron de buenos deseos para su bebé y comenzaron a pedirle consejos para el cuidado de su piel y su salud en esta etapa, algo que no ha dudado en compartir.

El más reciente está relacionado con su figura y su salud física durante el embarazo, indicando que el secreto para mantenerse en forma son los pilates que realiza de la mano de una experta; además, lo combina con buena alimentación, sin dejar de lado sus antojos.

“Me siento como en la mejor etapa, lo estoy gozando muchísimo, se ha portado super bien conmigo, me siento hasta sabrosa. Me siento sexy, cuando yo no estaba embarazada y me veía un pollito decía como ¡ay!, insegura y ahorita me siento como ¡ay, qué sabrosa!”, dijo Escalona en un encuentro con los medios al ser cuestionada sobre su figura.

La también cantante no ha dudado en compartir detalles de su embarazo y la llegada de su bebé, como el nombre que llevará si se trata de una niña pues reveló que se llamará Magda en honor a su mamá, la productora Magda Rodríguez.

Andrea Escalona con mini vestido lila. Foto: Instagram @andy_escalona

