Andrea Escalona luce "sexy embarazada" en diminuto vestido rojo que revela sus encantos | VIDEO

Andrea Escalona sorprendió a sus fans al anunciar su embarazo en junio pasado y desde entonces no ha dejado de mostrarse más feliz que nunca presumiendo su "baby bump" con ajustados vestidos, como el más reciente en rojo con el que presumió su escultural figura.

Desde que dio a conocer que tenía 13 semanas de embarazo, la conductora abrió su corazón al público dando detalles que había mantenido en total hermetismo sobre su vida privada como el nombre de su novio, Marcos, de quien se sabe poco y apareció por primera vez tomándola de la mano durante un ultrasonido.

Te puede interesar: "¡Basta!, de que estés hablando mal de mí": Invitada al programa Hoy pone en su lugar a conductor | VIDEO"

La conductora de "Hoy" se sumó a un popular reto en TikTok con la canción "DPM" de Kany García con la que asegura estar viviendo su mejor etapa con su embarazo, por lo que no dudó en presumir su figura con un ajustado mini vestido rojo con el que presumió su figura.

“Me siento como en la mejor etapa, lo estoy gozando muchísimo, se ha portado super bien conmigo, me siento hasta sabrosa. Me siento sexy, cuando yo no estaba embarazada y me veía un pollito decía como ¡ay!, insegura y ahorita me siento como ¡ay, qué sabrosa!”, dijo Escalona en un encuentro con los medios.

Detalles de su embarazo

La también actriz, de 35 años, compartió la noticia con un tierno mensaje en sus redes sociales en el que asegura que su mamá, Magda Rodríguez, le envió a su bebé para que la acompañara. Además, señaló que ha soñado a un pequeño de 2 años que cuida a la fallecida productora.

En sus redes sociales, Escalona detalló que hasta el momento no ha tenido ningún síntoma que la haga sentir mal en su embarazo, aunque sí se ha sentido cansada y con mucho sueño, algo que soluciona de la mejor manera y feliz por saber saludable a su bebé.

Te puede interesar: Susana Dosamantes hizo una petición especial a Andrea Esacalona semanas antes de morir

En más de una entrevista ha señalado que aún no conoce el sexo de su bebé, sin embargo, su novio es quien ha externado su deseo por tener niño y será él quien decida el nombre. Aunque si se trata de una niña Andrea Escalona indicó que el nombre será Magda, en honor a su mamá.

Andrea Escalona planea que su bebé se llame Magda si es niña. Foto: Instagram @andy_escalona

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Andrea Escalona se luce en bikini y presume su baby bump | VIDEO

Andrea Escalona presume "baby bump" en vestidos lenceros y da cátedra de estilo

Tras 13 años, VLA "despide" a querido conductor y lo reemplaza con su hermano | FOTOS