¿Qué es lo que conecta a Itatí Cantoral con la cantante Donna Summer?

Itatí Cantoral ha pasado a la historia como una de las actrices y cantantes con escenas más polémicas y recordadas, por ejemplo cuando le cantó las mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe.

Otra de las escenas icónicas que han marcado la trayectoria de la actriz es la que inmortalizó la famosa en su personaje de Soraya Montenegro, mismo con el cual pasó a la historia por su recordada escena de la “maldita lisiada”.

Es bajo este panorama que la famosa se encuentra entre las últimas tendencias del mundo de los espectáculos y ahora ha llamado la atención debido a que recientemente formó parte del elenco de la película “Minions 2: nace un villano”, cinta en la que Cantoral presta su voz a un icónico personaje.

Sobre "Minions 2: nace un villano”

A sus 47 años, la famosa actriz mexicana trabajó en la parte de doblaje para dar su voz a Donna Disco, la jefa de los malos en la cinta, y es la encargada de buscar que Gru no se convierta en villano.

Esta cinta es la precuela de Mi villano favorito (2010) y en dicha producción que ya está en cines se explica cómo es que el personaje principal se convirtió en villano.

Desde el pasado miércoles 30 de marzo, Universal Pictures y Andes Films, por fin, liberaron el nuevo tráiler para “Minions 2”, en la que Edgar Vivar le dará vida a Silas Pietraserón y el cantante de reggaetón panameño Sech, será la voz del personaje de Biker. Por otro lado, Luis García dará voz al campeón de patinaje sobre ruedas “Venganza”, y Christian Martinoli será el villano “Manos de Acero”, cuyas manos son un peligro para los demás.

Itatí Cantoral y Donna Summer

Ahora derivado del personaje protagónico al que representa Itatí Cantoral en esta película, ha llamado la atención que la mexicana que le ha cantado a la Virgen de Guadalupe en la Basílica dijo que esta cinta animada rinde un homenaje musicalmente a la década de los 70.

En este sentido, su personaje Donna Disco tiene una relación importante con la gran Donna Summer, intérprete de éxitos como I feel love, She Works Hard For The Money y Last dance, relacionando de manera indirecta a Itatí con esta famosa artista estadounidense que cuenta con una Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

