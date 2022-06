Efeméride: Cumple 45 años Kanye West; estas son sus polémicas más conocidas

Kanye West es un rapero, cantante, productor musical, emprendedor, político y diseñador de moda estadounidense.? Muchos consideran que ha sido una de las personas más influyentes para el desarrollo del hip hop comercial, además de que fue la pareja de la famosa socialité Kim Kardashian. Hoy es su cumpleaños 45 y te contaremos un poco de sus polémicas más sonadas.

Su pelea con el nuevo novio de su ex

En marzo de este año Kanye West habló sobre Pete Davidson, nuevo novio de Kim. Dijo estar realmente preocupado de que el comediante hiciera que la mamá de sus hijos se volviera adicta a las drogas, ya que según él, la nueva pareja de Kim Kardashian está en rehabilitación cada 2 meses.

No obstante, aunque el propio Davidson ha admitido su amor por la marihuana, siempre ha sostenido que "en realidad nunca" ha consumido otras drogas. Tras esto, le llovieron críticas, pues muchos piensan que lo hizo por celos.

Ella lo superó rápidamente. Foto: Especial.

Su conflicto con Billie Elish

Kanye West arremetió contra Billie Eilish exigiendo que se disculpe con Travis Scott y los familiares de los 10 asistentes que fallecieron por asfixia en el Festival de Astroworld el pasado mes de noviembre.

Después de que la artista detuviera su concierto en Atlanta al notar que uno de sus fanáticos no podía respirar y declaró que ella cuida a su gente durante sus presentaciones, el ex de Kim Kardashian empleó su cuenta de Instagram para amenazar con que no se presentará en Coachella a menos que Billie se retracte, pues asegura que Travis no fue responsable de lo ocurrido en su concierto.

Se cambió de nombre

El artista antes conocido como Kanye West ahora se llama oficialmente "Ye". Esto, debido a que un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, accedió a la solicitud del rapero de 44 años que decidió llamarse solamente de esta manera, sin apellido ni segundo nombre, confirmó un vocero de un tribunal de la ciudad. El artista formuló su petición a finales de agosto, por "motivos personales".

Quiso ser presidente

En 2020 anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y reveló que ya no apoyaría a Donald Trump, al que había defendido fervientemente e incluso se reunieron en la Casa Blanca y portó una gorra de “Make América Great Again”.

A algunos de sus fans les desagradó el encuentro. Foto: Especial.

SIGUE LEYENDO...

BTS: IU "habla" por primera vez de Jungkook, esto fue lo que le dijo al ARMY

Madonna será interpretada por esta reconocida actriz en su próxima película biográfica | FOTOS