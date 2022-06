“Viejita ridícula”, tunden a Lyn May en redes por copiarle look a Karol G: FOTO

Lyn May se convirtió en tema en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió un look sumamente parecido al de Karol G, sin embargo, esta imitación pareció no ser del agrado de los internautas, quienes tundieron a la vedette por considerarla “ridícula” ya que quiere generar polémica donde no la hay, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos sobre este nuevo escándalo de “La Loba”.

Toda esta controversia comenzó hace aproximadamente una semana, cuando Lyn May presentó de forma oficial su nuevo sencillo llamado “Claro que yes” y llegó al evento luciendo una peluca azul, la cual, no pasó desapercibida para nadie y en un encuentro con diferentes medios fue cuestionada sobre su cabellera al estilo Karol G, sin embargo, la acapulqueña no tomó el comentario de buena manera y además de pedir que se abstuvieran de hacer dicha comparación aseguró que era “La Bichota” quien le copiaba todo.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella, yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal. (…) Pobrecitas no saben, me han copiado todo, pero yo estoy sacando una cumbia urbana que está a todo dar, como no piensan nada todo me copian” fueron las palabras de Lyn May.

No conforme con esto, Lyn May aseguró que el único talento que tiene "La Bichota" es que sabe mover su trasero y por si fuera poco, el pasado fin de semana la vedette publicó en su perfil de Instagram un par de fotografías donde aparece luciendo nuevamente su peluca azul y esto provocó la ira de cientos de internautas quienes consideraron esto como una ofensa más para Karol G por lo que le dijeron de todo.

“Viejita ridícula”, “Si querías el color de pelo de Karol G no tenías que hablar mal de ella”, “Aprenda respeto para que la respeten”, “Ya quisieras ser como “La Bichota” y “Hay que envejecer con dignidad” son algunos de los comentarios que recibió la vedette que es considerada como todo un emblema del Cine de Ficheras.

Lyn May generó polémica con su nueva imagen. Foto: IG: lyn_may_

Hasta el momento, este “pleito” únicamente se desarrolla en una vía pues hasta el momento Karol G no ha respondido a los ataques de la vedette de 69 años, quien quiere hacerse de un lugar dentro del género urbano donde ya es conocida como “La Loba”.

