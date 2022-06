Lyn May luce sus curvas a los 69 años en ajustado vestido brillante | FOTO

Lyn May sin lugar a dudas es una de las mujeres más polémicas de México, por lo que constantemente la vedette nacida en el puerto de Acapulco se encuentra en el ojo de huracán por sus declaraciones o por su forma de vestir.

Hay que recordar que hace apenas unos días, la también actriz en las redes sociales apareció usando una peluca en color azul celeste, por lo que varios medios de comunicación en ese momento le cuestionaron sobre su look y su parecido con Karol G.

Tras esa comparación, Lyn May aseguró, que la colombiana en realidad está gorda y no tiene nada de cintura e incluso parece un tamal, por lo que pidió que no la comparen con ella.

Aparece con vestido entallado y muestra su pequeña cintura

Ahora la vedette mexicana, apareció en las redes sociales, usando de nueva cuenta esa tan famosa peluca azul, aunque en esta ocasión acompaño su look usando un vestido negro entallado y brillante con el que sorprendió a sus miles de seguidores.

“No me hablen de fama, mucho menos placeres, háblenme de dinero, el dinero me quiere”, se puede leer en su publicación.

Hay que recordar de Lyn May, en distintas ocasiones ha dicho que su pequeña cintura siempre le ha medido 47 centímetros, porque en esta foto al parecer lo deja en evidencia.

Esta imagen hasta el momento lleva más de mil, me gusta y tiene una gran número de comentarios en los que sus seguidores resaltan su belleza.

La vedette Lyn May. Foto: Especial.

