Lyn May asegura que Vicente Fernández no quería cantar las canciones de Juan Gabriel porque era muy chillón

La actriz y bailarina de burlesque de la época dorada del cine de ficheras, Lyn May, volvió a causar polémica por una serie de dichos sobre la supuesta negativa del extinto “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández, para cantar los temas del Divo de Juárez, el también extinto Juan Gabriel y con quien el jalisciense mantuvo una relación distante hacia el final de sus días.

De acuerdo con la vedette acapulqueña de origen chino, Fernández no tenía la menor intención de cantar los temas de Juan Gabriel porque se llevaban mal, pero además los temas no eran del agrado de Don Vicente, supuestamente por que no le gustaba la orientación sexual de Juan Gabriel.

"(Vicente) decía que (Juan Gabriel) era muy chillón y pues sí, decía que era muy chillón, muy como niño", dijo en entrevista la polémica vedette.

Lo anterior salió a relucir porque de acuerdo con el conductor Gustavo Adolfo Infante, en la serie de Vicente Fernández, se maneja la versión de que el “Charro de Huentitán” no le agradaba Juan Gabriel y que el cantante michoacano fue golpeado con la cacha de una pistola, por el hijo menor de Vicente, Gerardo Fernández, según se narra en la serie.

Sin embargo, cuando Gustavo Adolfo Infante quiso insistir en los detalles de esa polémica respuesta, la señora no quiso continuar porque según ella, no le agradaría enemistarse con la familia Fernández.

La verdad de lo qué sucedió

La declaración es un poco confusa, porque de acuerdo con una entrevista hecha meses antes de que falleciera Vicente Fernández, él mismo dijo que no se llevaba bien con Juan Gabriel, porque en una ocasión que lo invitó a su casa se portó muy grosero con él, pero principalmente con su esposa “Doña Cuquita”, por lo que a partir de ese momento, decidió tomar distancia y no trabajar de forma conjunta.

Aunque en la realidad Don Vicente tiene entre sus éxitos algunas de las canciones más representativas del Divo de Juárez, y hasta dónde se sabe, no hubo ningún problema para que siguiera cantando sus temas.

