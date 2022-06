Lyn May "suelta la sopa" y afirma que hijo de Patricia Rivera sí es de Vicente Fernández

A raíz de la emisión de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, muchos temas alrededor de la vida del representante del regional mexicano han emergido, entre ellos el presunto romance que sostuvo con Patricia Rivera.

Recordemos que por un tiempo se creyó que el hijo de la actriz era medio hermano de los Tres Potrillos, sin embargo, esto fue descartado luego de que se hiciera pública una prueba de ADN que afirmaba lo contrario.

Aún así, en la serie 'El último rey' se habló de la relación entre Vicente Fernández y Patricia Rivera, con lo cual, la polémica del hijo no reconocido del Charro de Huentitán volvió a emerger.

Fue por ello que aprovechando la presencia de Lyn May en 'De Primera Mano', el periodista Gustavo Adolfo Infante no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a la vedette al respecto y su respuesta dejó atónitos a los conductores.

Pues, a pesar de que la serie de la vida de Chente no fue del agrado de Lyn May, ella aseguró que el bebé que nació en 1987, y fue bautizado con el nombre de Pablo Rodrigo, sí es hijo del intérprete de 'Estos celos'.

¿Recuerdas a Rodrigo Fernández?

“Paty y yo éramos muy amigas; después de mí (Vicente Fernández) se fue con Paty, hicimos películas con Paty. Yo se lo pasé a Paty y Paty se embarazó y tuvo un hijo de Vicente”, señaló la vedette.

En este sentido, Lyn May dio a entender que Patricia Rivera y ella eran tan amigas que no les importó compartir al galán, pues aunque ella tuvo algo que ver con Vicente Fernández, no tuvo inconvenientes en que su amiga también se involucrara con el cantante.

Además, aseguró que ella sabía dónde residía actualmente su amiga y que ella y su hijo vivían muy a gusto con el dinero que Vicente Fernández les dio para que guardaran el secreto sobre su paternidad.

"Fue Vicente el que dijo eso (que Rodrigo no era su hijo) para que su esposa (Doña Cuquita) no se enojara, pero el niño sí es de Vicente", aseguró Lyn May.

