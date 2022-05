Vicente Fernández pagó 4 millones de dólares a la mujer con la que presuntamente tuvo un hijo: ¿cuál fue la razón?

Merle Uribe es una de las actrices que asegura haber sostenido una relación con el fallecido cantante Vicente Fernández, describe que estuvo con “El Charro de Huentitán” cerca del año de 1980 y 1981, que eran tan cercanos que se conocían varios secretos.

La estrella dio a conocer su postura en torno a la información que han dado a conocer en la nueva temporada (segunda) de “El Ultimo Rey: El hijo del pueblo”, habló de Rodrigo Fernández, el supesto hijo que tuvo en inteprete de “Mujeres Divinas” con Patricia Rivera, aún casado con “Cuquita”.

Fue periodista Gustavo Adolfo Infante quien cuestionó Uribe y preguntó cuánto fue el dinero que supuestamente le dio Fernández a Rivera para que no molestara a su familia y se alejara de sus vidas para siempre.

Merle Uribe sin pensar mucho dio a conocer que fueron varios millones de dólares. “4 millones de dólares para que ya no hablara”, aseveró y dijo que la información se la platico el mismo Vicente Fernández. “Sí, porque nosotros seguimos teniendo relación, incluso por teléfono y todo. Ahora, después de la época en la que yo anduve, 80-81, yo todavía me fui de gira después de que tuve a mis hijos, me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos”, argumento.

Según Agencias México, Merle también charló que cuando el jalisciense se enteró que sería padre fuera del matrimonio, no lo podía creer. “Estaba muy sentido, primero porque le había ensartado un hijo, y segundo porque el muchacho a los 18 años fue y lo demandó a Vicente, casi le estaban embargando el rancho, entonces eso no se hace. Y ahí fue cuando Vicente dijo: ‘no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos 4 millones de dólares y se acabó”, aseguró.

