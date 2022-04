Merle Uribe huye a la playa por la violencia y una vecina la agrede; le hace una profunda herida en el brazo | VIDEO

Merle Uribe es una de las famosas vedettes que alcanzó la fama entre las décadas de los 70 y 80 en el llamado Cine de Ficheras. Sin embargo, la carrera de la actriz se mermó en los 90 cuando una bacteria le deformó el rostro. Ahora se encuentra retirada del medio y viviendo lejos de la Ciudad de México; sin embargo ha dado nota tras asegurar que fue amante de Vicente Fernández y tras los golpes que su propio hijo le dio.

En esta ocasión, tuvo que acudir con las autoridades debido a que denunció a una de sus vecinas por violencia física, hecho que la tiene desconcertada y hasta cierto punto, asustada.

A través de una entrevista para el programa De Primera Mano, Merle Uribe narró que se encontraba haciendo actividades de jardinería en compañía de su perrito; sin embargo, cuando su agresora pasó el can le ladró provocando su molestia, pero retirándose del lugar sin emitir ningún comentario.

La actriz mencionó que retomó lo que hacía cuando vio que se acercó su vecina sin sospechar que le provocaría graves lesiones en su brazo.

"De repente yo me volví a sentar en el jardín y veo que regresa... no pensé que me fuera a llegar a violentar a agredir a insultar y soy una persona de la tercera edad y ella es una persona de 34 años porque eso le dijo a la policía", declaró para después mostrar su brazo con una enorme herida que comienza a cicatrizar.

La vedette recalcó que la agresión se la hizo sólo porque su perro, el cual es de talla pequeña y ya está "viejito" le ladró.

¿Cuál fue la acción de las autoridades?

Merle Uribe le recordó a los periodistas que ella no quería acudir con las autoridades porque tras sus experiencias, le huye a la violencia. Al final tuvo que levantar su denuncia ante la Fiscalía en contra de Laura "N" quien ya cuenta con una orden de restricción y no se puede acercar a menos de 100 metros de ella.

De igual manera tendrá que esperar si su herida sana en 15 días (ya lleva 8) o de lo contrario los términos legales escalarán en contra de la vecina.

